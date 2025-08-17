Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arraun Lagunak celebra su décima victoria de la temporada, este sábado en la primera jornada de Zarautz. Morquecho
Liga Euskotren

Arraun Lagunak vuelve a volar en Zarautz y logra su décima victoria

La Lugañene supera a Tolosaldea en el último minuto y medio de la tanda de honor y mete dos puntos a Orio en la general de la liga

Imanol Lizasoain

San Sebastián.

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Arraun Lagunak ha vuelto a imponer su dominio en la Liga Euskotren al lograr su décima victoria de la temporada –y cuarta consecutiva– en la ... primera jornada de la XVII Zarauzko Ikurriña bajo unas condiciones climatológicas frescas después de la ola de calor que ha sufrido Gipuzkoa –y también su costa– estos días.

