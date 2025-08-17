Arraun Lagunak vuelve a volar en Zarautz y logra su décima victoria

Arraun Lagunak ha vuelto a imponer su dominio en la Liga Euskotren al lograr su décima victoria de la temporada –y cuarta consecutiva– en la ... primera jornada de la XVII Zarauzko Ikurriña bajo unas condiciones climatológicas frescas después de la ola de calor que ha sufrido Gipuzkoa –y también su costa– estos días.

La tripulación donostiarra ha cruzado la meta (10:36.14) con una amplia ventaja de 10,5 segundos sobre Tolosaldea (10:46.66) y de 22 respecto a Orio (10:58.88), por lo que muy mal se le tiene que dar mañana a la 'Lugañene' en la segunda jornada (11.25h) para no llevarse la ikurriña de Zarautz.

La cómoda victoria de Arraun se ha gestado en el último minuto y medio de la tanda de honor. Tolosaldea ha sido la única embarcación que ha plantado cara a Arraun Lagunak, ya que tras la primera ciaboga, entre ambos botes solamente había un par de segundos de diferencia que mantuvieron hasta bien entrado ese segundo largo gracias, en parte, a una ola que ha acercado sobremanera a las de Ramón Erostarbe, pero las de Juan Mari Etxabe parecían tener guardada una carta bajo la manga y en un abrir y cerrar de ojos han conseguido una renta de cinco segundos que ampliaron hasta los 10 para lograr su décima victoria de la temporada. A pesar de ese segundo puesto, las de Nerea Pérez logran arañarle un punto a Orio en la general y se mantienen terceras, con una importante ventaja de 20 puntos sobre Zumaia.

La aguiluchas, que han cruzado la línea de meta en tercera posición, han sufrido de lo lindo en esa segunda tanda. Las patroneadas por Nadeth Agirre no han encontrado el ritmo y han cruzado la línea de meta 22 segundos más tarde que Arraun Lagunak. Mantienen la segunda plaza en la clasificación general, pero la Lugañene amplía en dos puntos su renta y ya le saca diez.

Donostiarra, fuera del farolillo

Zumaia, asentada en la tanda de honor, ha sido cuarta, aunque a punto ha estado de perder esa plaza en la general de la jornada por una Donostiarra que ha ganado en la primera tanda (11:01.48) y ha sido quinta, a tan solo 44 décimas de la Telmo Deun (11:01.04). El buen resultado logrado este sábado por las remeras entrenadas por Ibon Urbieta permite a Donostiarra abandonar el farolillo rojo de la general, que ahora ocupa Hondarribia, penúltima embarcación este sábado en Zarautz, solo por delante de Hibaika, a casi medio minuto de Arraun Lagunak.

Juan Mari Etxabe ha alineado en la Lugañene a Belartieta, Larrea, Etxabe, Piñeiro, Etxabe, Canal, Uribarrena, Azkue, Egurrola, Sánchez, Martin, Pérez, Arkotxa y la patrona Joana Halsouet. Será este domingo, a partir de las 11.25 horas y también en Zarautz, cuando Donostia Arraun Lagunak busque su undécima victoria de la temporada y la ikurriña, en la antepenúltima cita de la Euskotren Liga 2025 y antes de los playoff.