Las de Arraun Lagunak celebran su nueva victoria en Zarautz. Lobo Altuna
Liga Euskotren

Arraun Lagunak arrasa de nuevo en Zarautz

Las donostiarras suman su undécima victoria y amplían su ventaja en la Liga Euskotren

Iñigo Olasagasti

Zarautz

Domingo, 17 de agosto 2025, 16:08

Arraun Lagunak ha vuelto a demostrar su superioridad en la Liga Euskotren al imponerse con claridad en la segunda jornada de la XVII Zarauzko Ikurriña. ... La embarcación donostiarra ha firmado un tiempo de 10:29.80, muy por delante de sus rivales, y se ha adjudicado sin discusión una bandera que ya tenía encarrilada tras el triunfo de ayer.

