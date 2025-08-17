Arraun Lagunak arrasa de nuevo en Zarautz

Arraun Lagunak ha vuelto a demostrar su superioridad en la Liga Euskotren al imponerse con claridad en la segunda jornada de la XVII Zarauzko Ikurriña. ... La embarcación donostiarra ha firmado un tiempo de 10:29.80, muy por delante de sus rivales, y se ha adjudicado sin discusión una bandera que ya tenía encarrilada tras el triunfo de ayer.

La 'Lugañene' ha marcado diferencias desde la primera ciaboga y, a partir de ahí, ha remado con potencia y solvencia hasta cruzar la meta con casi nueve segundos de renta sobre Tolosaldea (10:38.84), que ha vuelto a ser su rival más próximo en la tanda de honor. Orio, en tercera posición con 10:40.86, no ha conseguido mantener el pulso ni con las de San Sebastián ni con las de Nerea Pérez, y se ha visto superada de nuevo en la general.

El dominio de las chicas de Juan Mari Etxabe les ha permitido sumar su undécima victoria de la temporada, la quinta consecutiva, y ampliar aún más su ventaja al frente de la clasificación. Con este resultado, Lagunak se sitúa con 105 puntos, doce más que Orio (93), que continúa en la segunda plaza. Tolosaldea, con 90, se mantiene tercera tras firmar un buen fin de semana en Zarautz y aumentar su colchón respecto a las demás perseguidoras.

Por detrás, Zumaia (58) confirma su fortaleza en la tanda de honor y sigue asentada en la cuarta posición, muy lejos ya de Astillero (46). Las cántabras, a su vez, logran distanciarse un poco más de Hibaika (44), que no ha conseguido salir de la zona baja. En ese vagón de cola, Donostiarra (36) se mantiene séptima tras mejorar sensaciones respecto a semanas anteriores, mientras que Hondarribia (33) sigue cerrando la tabla tras otro fin de semana complicado.

Con la Ikurriña de Zarautz ya en sus vitrinas, Arraun Lagunak afianza en el liderato y encara el tramo final de la competición con una ventaja que parece casi definitiva. A falta de cuatro jornadas, las donostiarras tienen cada vez más cerca un título liguero que sería histórico