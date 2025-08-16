Santurtzi sigue intratable en la ARC-1
La Sotera vuelve a ganar en Zarautz mientras los locales acarician el podio
Zarautz
Sábado, 16 de agosto 2025, 14:02
La XVI. Ikurriña de Zarautz, disputada este sábado por la mañana en aguas guipuzcoanas, ha tenido un claro dominador: Santurtzi, que con un tiempo de ... 21:00.45 se ha llevado con autoridad la bandera, demostrando por qué es el líder de la categoría.
La tanda de honor ha ofrecido gran nivel y emoción, con Lapurdi en segunda posición con 21:15.91, tras un pulso constante en los largos centrales, y Arkote completando el podio con 21:18:26 tras una regata sólida. La tripulación local, Zarautz, no ha podido pelear por la bandera pero ha defendido con garra el cuarto puesto con 21:22.42 ante su afición.
En la tanda intermedia, Astillero se ha desenvuelto correctamente con un tiempo de 21:24.39, que le ha permitido ser quinto en la general. San Pedro (21:30.97) también ha dejado buenas sensaciones, mientras que Zumaia (21:46.53) y Pedreña (22:14.65) han quedado más rezagados.
La primera tanda ha estado marcada por la igualdad entre los equipos de la zona baja. Hondarribia se ha impuesto con 21:53.56, por delante de Deusto (21:56.64), Castro (22:07.27) y Camargo (22:08.79), todos ellos en apenas quince segundos de diferencia.
