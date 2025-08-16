Zarautz se impone en casa y acaricia el título
La trainera local aumenta su ventaja con San Juan tras firmar un tiempo de 11:39.87
Iñigo Olasagasti
Zarautz
Sábado, 16 de agosto 2025, 12:14
La penúltima jornada de la Liga ETE disputada en aguas de Zarautz ha dejado como vencedor a la trainera de las anfitrionas, que se ... ha llevado la regata con una remada firme y dominante. Las zarauztarras han parado el crono en 11:39.87, aventajando en más de diez segundos a su inmediato perseguidor, San Juan.
El buen hacer de la tripulación local, alentada por la afición desde la playa, les permite sumar nueve valiosos puntos que refuerzan su liderato de cara a la última jornada. San Juan ha sido segunda con 11:50.12, mientras que Ondarroa ha completado el podio con 11:52.69, en una tanda muy disputada.
En la tanda de honor también han estado Kaiku (11:56.77) y Deusto (11:58.62), que han mantenido un ritmo sólido aunque insuficiente para acercarse a los tres primeros puestos.
Por detrás, Isuntza(12:10.40) y Hernani (12:10.56) han protagonizado un pulso igualado, seguidos de Portugalete (12:23.79) y Camargo (13:13.03), que han cerrado la clasificación.
Con este resultado, Zarautz afronta la última jornada con todo a favor para proclamarse campeona de la Liga ETE 2025. La emoción se traslada ahora a la regata final, donde se decidirá definitivamente el título.
