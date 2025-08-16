Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz celebra su victoria. F. Morquecho

Zarautz se impone en casa y acaricia el título

La trainera local aumenta su ventaja con San Juan tras firmar un tiempo de 11:39.87

Iñigo Olasagasti

Zarautz

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:14

La penúltima jornada de la Liga ETE disputada en aguas de Zarautz ha dejado como vencedor a la trainera de las anfitrionas, que se ... ha llevado la regata con una remada firme y dominante. Las zarauztarras han parado el crono en 11:39.87, aventajando en más de diez segundos a su inmediato perseguidor, San Juan.

