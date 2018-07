Remo | Liga Eusko Label La 'Ama Getxokoa' mantiene su idilio Ioseba Amunarriz felicita a sus remeros por su quinto triunfo seguido en Getxo, mientras al fondo Urdaibai escenifica su derrota. / Luis Ángel Gómez Quinto éxito seguido de Hondarribia en Getxo tras batir a Orio y recortar cuatro puntos al líder, Urdaibai | La Bou Bizkaia solo puede ser quinta y hoy deberá bogar en la segunda tanda en el estreno de Santurtzi como escenario ACT OSKAR ORTIZ DE GUINEA Sábado, 28 julio 2018, 22:22

Una, dos, tres, cuatro y cinco. Se escribe fácil. Pero el mérito de las cinco victorias consecutivas firmadas por GO Fit-Hondarribia en aguas de Getxo es enorme. Casi tanto como el bocado de cuatro puntos que los de Mikel Orbañanos han dado de una tacada a Urdaibai-Avia, algo que no conceden con frecuencia en Bermeo. La Bou Bizkaia no pasó este sábado de la quinta plaza, lo que supone su peor resultado en más de tres años. No bajaba del cuarto puesto desde que el 7 de julio de 2015 fue novena en aquella caprichosa regata de Sanxenxo. Su traspié no es grave pensando en la general de la Liga Eusko Label, porque aún dispone de siete puntos sobre los hondarribiarras, que a falta de nueve regatas vuelven a depender de sí mismos. Esa quinta plaza puede pesar este domingo en la Ikurriña de Santurtzi, dado que deberá bogar en la segunda manga, en plena bajamar, y con Hondarribia, Orio, Zierbena y la Sotera anfitriona en la tanda de honor.

En el deporte, los grandes campeones no siempre son los que más ganan, sino quien más veces se pone en pie tras una derrota. Los hondarribiarras habían mascado ocho en nueve jornadas. Y pintaban bastos antes de soltar la estacha ayer en la XL Bandera de Getxo: a once puntos del liderato a falta de diez regatas y, además, en la calle uno, la menos deseada por muchos este sábado y que sembró «dudas» en la Ama Guadalupekoa, como admitió su proel, Gonzalo Carrión, en la retransmisión de Euskal Telebista.

El posible efecto del rebote de las olas contra el espigón no pareció tener incidencia. Al menos, no lo sintió Hondarribia, que presentó el mismo equipo que ganó el Campeonato de Gipuzkoa. Puso el turbo en el primer largo y no levantó el pie. Solo Orio aguanto su txanpa inicial por el otro extremo del campo. Por el centro, Zierbena y Urdaibai -con un bloque titular- apenas necesitaron dos minutos para darse cuenta de que no iban a tener la tarde, al ceder un bote a verdes y amarillos.

Los patroneados por Ioseba Amunarriz se plantaron en la ciaboga con casi cuatro segundos sobre Orio, cinco a Urdaibai y siete a Zierbena. Nada era decisivo ante las olas que brindaba la mar, aunque no pasaron del metro de altura, lejos de la previsión de 1,8.

La vuelta fue curiosa. Ni Hondarribia ni Orio gozaron con las olas de popa, pero parecieron volar ante el descalabro de Urdaibai. Los patroneados por Lur Uribarren -designado mejor patrón de la regata- entregaron la peor tarjeta en ese parcial, a diez segundos de la San Nikolas, que recortó un segundo a la Ama Guadalupekoa tras una gran ola poco antes de la ciaboga.

Casi por primera vez esta temporada, los remeros 'txos' parecieron humanos. Quisieron forzar la máquina, pero no pudieron. Se afanaron en echar carbón a un ritmo de paladas muy alto, pero la caldera azul no respondió.

Este apunte es más reseñable que la victoria de Hondarribia, convertida ya en una costumbre. Con su cadencia de crucero, a 36 o incluso 37 paladas por minuto, la Ama Guadalupekoa se ajustó bien a lo que exigía la mar, y solventó bien los dos últimos largos. Orio quiso, pero no fue la máquina de empopar del pasado domingo. Su segunda plaza confirma su línea ascendente.

San Juan amaga y no remata

En el otro extremo de la clasificación, San Juan se fue de Getxo con un sabor agridulce. Su regatón fue incompleto. A la Erreka le sobraron los dos últimos minutos. Tras mostrar su proa durante casi toda la tarde a Tirán, Kaiku y San Pedro -desdibujada ese sábado la Libia-, los patroneados por Jon Ormazabal se ahogaron en la orilla. A falta de 600 metros, aún se mantenían a la par de Tirán, pero los gallegos llevaban gas suficiente para ganar por primera vez una tanda este verano. Kaiku dio más lustre a la actuación de la Mar do Con al superar a los sanjuandarras en los últimos metros. Los de Moaña han recortado cinco puntos en las últimas cuatro citas, pero los de Juan Mari Etxabe aún conservan cinco. Este sábado exhibieron argumentos para competir y, sobre todo, creer.

En la segunda tanda, Santurtzi batió a una gran Ondarroa, que acertó al no entrar al envenenado capote que Cabo le tendió en el último largo. La maniobra gallega dio vida a Donostiarra, que al final casi halla un punto más como premio a su tesón al no rendirse nunca pese a ir por detrás en la calle uno, la catapulta de la 'Ama Getxokoa'.