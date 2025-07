Orio suma su quinta bandera sin encontrar rival

Iris Moreno Sábado, 26 de julio 2025, 20:38 Comenta Compartir

La séptima jornada de la Liga Eusko Label volvió a pintarse de amarillo, y ya van cinco. Orio, que manda y lidera con autoridad la competición consigue su quinto triunfo de la temporada al ondear la Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña con un tiempo de 19:43.18.

En una regata favorable para los equipos con más potencia, por el estado de la mar y la fuerza del viento, los patroneados por Gorka Aranberri demostraron que cuando muestran su mejor versión, no encuentran rival. Han ganado por delante de Zierbena a 13 segundos y Donostiarra termina tercero a 20. Urdaibai fue cuarto desde la segunda tanda, con un tiempo de 20:07.68, mejoró el crono de Hondarribia (20:12.50) en la que es ya una de las disputas del verano, la pelea entre bermeotarras y la 'Ama Guadalupekoa' por remar entre los mejores en la tanda de honor.

Donostiarra por la calle uno, Hondarribia por la dos, Orio por la tres y Zierbena por la cuatro disputaron la batalla por la bandera. No tardó Orio en ponerse en cabeza con un bote de ventaja sobre Zierbena. Una regata más, parecía que los 'galipos' podían ser los únicos en aguantar el ritmo aguilucho. La diferencia de 2 segundos en la primera ciaboga se amplió a siete en la segunda. Los de Iosu Zabala encararon el tercer largo con 7 segundos sobre Zierbena y 11 sobre Donostiarra. Una renta comoda para los amarillos y practicamente inalcanzable salvo sorpresa para el resto de botes. Así ocurrió. Orio dominó hasta el final para ondear la quinta bandera y conseguir una renta de 8 puntos en la clasificación general.

Iker Zabala alineó en la banda de estribor a Lizarralde, Tapia, Medina, González, Gozategi y Elu; en babor puso a Aldai, Zabala, Urresti, Egiazu, Carballeda, Lizarralde, con Aritz Lizarralde como proel.

Antes, desde la segunda tanda, Urdaibai dio un recital. Los bermeotarras, que el pasado fin de semana estuvieron por debajo de sus posibilidades y perdieron su plaza en la tanda de honor, estaban obligados a reaccionar y lo hicieron. Ganaron por delante de Getaria, con 28 segundos entre ambos al terminar la serie.

Urdaibai salió como un tito. Los 'txos' le sacaron tres segundos a Getaria y cuatro a los otros dos rivales de tanda, Ares y Lekittarra transcurrido el primer minuto y medio. Urdaibai se colocó solo en cabeza y salió de la primera ciaboga con cinco segundos de ventaja sobre la 'Esperantza'. Bermeo rompió la regata, demostrando que por nivel no debería ser su tanda. La 'Bou Bizkaia' afrontó el tercer largo con 17 segundos de renta sobre Getaria y con 11 respecto a San Juan, ganador de la primera.

Paso al frente de San Juan

Y es que desde la primera tanda, San Juan mandó con autoridad, lo que le sirvió para escalar posiciones en la general y terminar sexta. La victoria en la inaugural fue para el bote sanjuandarra. Ondarroa a 17 segundos se alzó con la segunda plaza por delante de Cabo Cruz. Kaiku cerró la tanda y perdió su particular pelea en los puestos que cierran la clasificación. El pulso por evitar la última plaza, de momento, favorece a los de Boiro.

San Juan por la calle tres dio un recital y no encontró rival. No tardó en tomar el mando. Mandaba en el segundo largo con 4 segundos sobre Cabo Cruz, cinco respecto a Ondarroa y siete sobre Kaiku. A mitad de regata, los rosas tenían la tanda bajo control Aventajaba en diez segundos a Ondarroa que se colocó segunda. Las posiciones no cambiaron tras la tercera y última ciaboga con San Juan siempre en cabeza.