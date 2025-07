Joseba Fernández cree que la actual posición de San Juan «no es real»

Pese a su condición de recién ascendido San Juan inició la temporada con enorme ambición. Su rendimiento durante la pretemporada y en los campeonatos invitaba ... a pensar en una 'Erreka' peleando en la segunda tanda. Sin embargo, tras las cuatro primeras regatas es décima, aunque con un colchón de siete puntos sobre Cabo y Kaiku. «Pensando en los dos últimos puestos hemos hecho un hueco, pero después de lo que hemos ido demostrando en la pretemporada y sobre todo en junio, en los campeonatos, creo que por potencial deberíamos estar en otro sitio», asegura convencido su entrenador, Joseba Fernández. Ver el domingo a Hondarribia hacer tercero y verle quinto en la general tras ganar su tanda los dos días, y haberle ganado en el Campeonato de Euskadi en Bermeo mano a mano y en el de Gipuzkoa, nos hace pensar que podemos estar en su pelea. Nos van a ganar porque reman muy bien y son un equipo siempre muy fiable, pero creo que ese tiene que ser nuestro nivel o al menos muy cerca cuando todo esté un poco en orden».

Ese orden se refiere a las lesiones que han castigado mucho al bote sanjuandarra, que arrancó con un último puesto en Bilbao: «El inicio no ha sido el que esperábamos y hay que decirlo así. Desde luego, la primera regata fue nefasta para nosotros. No ya por el resultado, que por supuesto, pero llevamos tres semanas con problemas de lesiones, gente importante con la que no hemos podido contar que más que mermar el potencial del equipo, lo que han hecho es desequilibrar nuestro formato porque las lesiones justamente han recaído en una banda y ha habido que ajustar muchas cosas y cambiar la estrategia que tenía preparada de cara a la liga», explica. «Ese primer resultado en Bilbao me ha obligado a hacer otras cosas y ha sido un inicio complicado».

Después, «el rendimiento del equipo ha sido bueno y positivo, sobre todo en Portugalete donde el resultado no hizo justicia a lo que remamos ese día porque tuvimos muy mala calle», recuerda Fernández. «Este domingo fue una situación parecida, aunque no brillamos tanto como en Portugalete. Supimos reaccionar cuando se complicó la cosa pero el noveno puesto supo a poco. El sábado, que fue nuestro mejor resultado (6º), curiosamente es de estas tres regatas la que menos nos ha gustado porque en la segunda parte no supimos rematar el buen trabajo de la primera. De haberlo hecho bien podríamos haber rascado algún puesto. Fuimos sextos aún sin rendir como queríamos y fuimos capaces de ganar a rivales directos».

Por todo ello considera que «estamos bien, en una posición que no es real pero tenemos mucha ilusión ya desde este fin de semana de colocarnos donde tenemos que estar».

Y es que el sábado llega la regata de casa: «Hasta ahora estamos muy tranquilos, aunque ya tenemos el run run de remar en casa. Hay mucha ilusión en el pueblo y queremos prepararla bien, dar el callo y estar en la pelea».

Sorpresas

Reconoce que de este inicio de temporada le ha sorprendido Ares: «No me ha sorprendido por dónde está porque tiene que ver con nuestro mal inicio, pero está sexto y nadie contaba con ello». También Hondarribia porque «ha sido tan fiable y regular con tantos cambios...». En el lado negativo sitúa a Kaiku que «en Donostia y Zierbena ha dado un nivel más bajo de lo esperado». El resto «está más o menos en orden», si bien «Orio no ha dominado con la autoridad que podíamos esperar. Está dominando, pero le está costando más de la cuenta».