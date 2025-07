Donostiarra rema en casa con un doble objetivo

. La Bandera Fabrika que se disputa este sábado en la bahía donostiarra será la primera que se dirima en mar abierto tras las dos ... primeras citas en la ría bilbaína. La regata fue presentada ayer en la sede de Fabrika con la presencia de David Feijóo, gerente de Donostia Kirolak; Juan Mancisidor, director general de Fabrika y Alberto López, presidente de Kaiarriba. Orio, en categoría masculina y Arraun Lagunak, en la femenina defenderán sus respectivos lideratos. Donostiarra, anfitrión de la regata, partirá con objetivos distintos en ambas categorías.

«La trainera femenina es una trainera nueva, con chicas jóvenes que no llevan mucho tiempo remando. Es una trainera que tiene que formarse, que tiene que asentarse y tenemos que pelear por mantenernos en la Liga Euskotren porque lo que viene por detrás es muy bonito», explicó su presidente Alberto López. «En cuanto a la trainera masculina, desde que está Igor no hemos hecho nada más que crecer. Con él subimos, con él ganamos la primera bandera y cada año hemos ido dando un pasito adelante. Ya sólo queda el último y a por ello vamos. A ver si el sábado ganamos la bandera. El objetivo es intentar ganar la tanda y si no ha habido nada raro con el tiempo, ganar la tercera Bandera Fabrika», señaló.

Joxe Leibar, remero de la 'Torrekua II', ya sabe lo que es ganar en casa: «Hemos ganado dos banderas Fabrika, también ganamos la Bandera CaixaBank que se hizo aquí. Para mí es un escenario perfecto. Además, por circunstancias estamos entrenando en Donostia más que nunca y creo que tenemos opciones de ganar».

Arkaitz Díaz, patrón de Donostiarra, reconoce que «ganar en casa es muy bonito y especial» y que tienen ganas «de intentar competir en la tanda porque el primer día fue una contrarreloj y el segundo, por la diferencia entre calles, pasamos toda la regata intentando engancharnos y fue también como una especie de contrarreloj. Vamos a intentar dar lo máximo. Venimos de un fin de semana raro y el objetivo va a ser pelear en la tanda».

Leibar señala a Orio como el rival a batir, pero ve opciones: «Orio ha hecho una pretemporada buenísima, tiene un equipazo. Pero es verdad que ha ganado casi todas las regatas en menos de diez segundos, no como Urdaibai el año pasado».

La 'Bantxa', de menos a más

Bien diferente es el panorama para la trainera femenina que esta temporada presenta muchas novedades. «El sábado saldremos con el objetivo de disfrutar porque somos una trainera nueva, con muchas juveniles. Venimos del Campeonato de España de banco móvil y vamos a intentar ganar la primera tanda», apunta Irati Merkader que reconoce que «tal vez nos falte un poco de bloque y eso se ha visto reflejado en estas primeras regatas, pero a partir de ahora recuperamos a la gente del banco móvil y esperamos terminar la liga mejor de lo que la hemos empezado».

Su compañera June Balda cree que «el pasado domingo tuvimos mejores sensaciones que el sábado, pero tenemos muchas cosas por mejorar». Cree que poco a poco «las remeras vamos haciendo bloque» y aboga por tener calma: «Paciencia es la palabra. Tendremos fines de semana buenos y otros malos, pero pensamos que vamos a crecer y que podremos mantenernos en la Liga Euskotren».