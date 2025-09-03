La Diputación de Gipuzkoa niega haber rechazado la propuesta de Illunbe

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha emitido un comunicado en respuesta al llamamiento urgente que el Club de Remo Illunbe hizo el pasado lunes en ... el que solicitaba «apoyo institucional para evitar el cierre y preservar la tradición de remo» en Trinxterpe tras 38 años de historia.

En ese llamamiento Illunbe denunciaba que «la precariedad y la provisionalidad han sido una constante» en estos años y que ahora «la situación ha alcanzado un punto crítico tras el reciente desalojo por parte de la Autoridad Portuaria» que les ha dejado «sin local donde continuar nuestras actividades», lo que irremediablemente les aboca al «cierre y disolución del club a finales de este mes» si no se les da una solución.

Para evitar su desaparición, la directiva del club ha estado manteniendo reuniones con la Diputación de Gipuzkoa, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Pasaia solicitando «ayuda urgente para garantizar la continuidad del club», pero denuncian que «la respuesta institucional ha sido insuficiente», destacando que la Diputación de Gipuzkoa «ha rechazado nuestra petición de ayuda».

Ante estas acusaciones el ente foral, y más concretamente el Departamento de Deportes, ha aclarado a través de un comunicado que «en ningún momento se ha negado nuestra ayuda y en todo momento hemos estado abiertos a buscar una solución a su problema».

Destaca que «después de la reunión que la dirección de Deportes mantuvo con el club en junio, se respondió a sus necesidades con una comunicación que fue enviada el 4 de julio, y de la que no hemos tenido respuesta hasta el martes por la noche».

Dice entender «la situación complicada que atraviesa el Club de Remo Illunbe», por lo que se muestra abierta a reunirse con sus responsables, «a quienes hemos vuelto a proponer varias fechas para concertar un nuevo encuentro».