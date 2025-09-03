Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antiguas instalaciones de Illunbe en uno de los locales de la Autoridad Portuaria en Pasaia. Gorka Estrada
Remo

La Diputación de Gipuzkoa niega haber rechazado la propuesta de Illunbe

El Departamento de Deportes se muestra abierto «a reunirse con sus responsables» para «buscar una solución» a la falta de un local y evitar así su desaparición

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:10

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha emitido un comunicado en respuesta al llamamiento urgente que el Club de Remo Illunbe hizo el pasado lunes en ... el que solicitaba «apoyo institucional para evitar el cierre y preservar la tradición de remo» en Trinxterpe tras 38 años de historia.

