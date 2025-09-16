«Si convences a la plantilla de tu idea, los triunfos acaban llegando»

Formar parte de un podio que reúne a las grandes figuras del remo está al alcance de muy pocos. Y Juan Mari Etxabe, al finalizar ... la regata del segundo gran domingo de septiembre, se convirtió en la tercera persona con más Banderas de La Concha en su palmarés (13), empatando con el mítico Antonio Oliden (13) y situándose en el podio junto a José Luis Korta (16).

El técnico de Arraun Lagunak no le pone techo a su trayectoria y visto el gran nivel de la trainera donostiarra, conviene no apartar la mirada de un ranking lleno de nombres de tal calibre.

–¿Resaca emocional después de La Concha?

– Todo el mundo sabe que esto es otro mundo. Me gustaría destacar la gran proyección del bote hasta lograr nuestra cuarta Bandera. La plantilla tuvo diferentes problemas a principios de año, pero supimos salir adelante. Ya en junio vimos que la base con la que podíamos competir era buena y ahora puedo decir que el equipo tiene las herramientas suficientes para seguir haciendo historia.

–¿Qué tiene que hacer Arraun Lagunak de cara a los próximos años?

– Lo más importante es que tanto el cuerpo técnico como las remeras vayamos en la misma dirección. Un claro ejemplo de ello es la piña que forman Alberto Grijalba, el preparador físico, Jacobo Vázquez, el médico, y todas las remeras del club.

–¿Cómo fue la celebración?

–No se gana La Concha todos los días, así que lo celebramos como toca. Pero, para que nos hagamos una idea del nivel de competitividad de las remeras, ayer mismo, durante la comida, ya estaban comentando cuáles serán los objetivos del año que viene. Están constantemente enchufadas.

–Si hablamos de usted, ya tiene trece Conchas en su vitrina, ¿qué siente?

– Es un honor compartir podio con nombres de tal calibre. Creo que no puedo compararme con ellos, no les llego ni al tobillo. Pero siento una alegría inmensa.

–¿En quién piensa?

– Es una recompensa que quedará para la historia y que espero que algún día recaiga en mis hijos y en mis nietos.

–Esto no se gana de un año a otro...

– Son muchos años en la bahía donostiarra. Tengo momentos buenos y malos, pero únicamente me quedo con los positivos. Son recuerdos que me durarán para siempre.

–Es el único que ha ganado la Bandera tanto en la competición masculina como en la femenina. ¿El trabajo que se hace es el mismo?

– Muchos me hacéis esta pregunta y la respuesta es sí. El trabajo es el mismo. No distingo entre chicos y chicas: las exigencias y la preparación son iguales. Puedes tener mayor o menor nivel, pero lo importante es tener claro que siempre se puede mejorar. Si convences a la plantilla con tu idea y exiges a las remeras, los triunfos terminan llegando.

–¿Ve el techo en los próximos años?

– Esto es día a día. Nunca sabes cuándo se va a cortar la buena racha. Lo que toca es trabajar mucho y las recompensas llegan. Claro ejemplo es lo vivido este fin de semana: cuando pasa algo así, hay que celebrarlo.

–¿Se pudo ver a mucha gente apoyando a la trainera en los alrededores de la bahía, ¿que significó para vosotras?

– Es algo único ver a familiares, aficionados y remeras emocionados en la rampa nada más salir del agua. Son imágenes que se recuerdan durante muchos días. Siempre es un gusto escuchar los gritos desde los alrededores; eso ilusiona mucho.

–El trabajo de la patrona Joana Halsouet ha sido imprescindible, ¿verdad?

– Ha dado un paso muy grande hacia adelante. Solo queda felicitarla por el papel que ha tenido en la trainera. La confianza que tenemos en ella es total: es una deportista que transmite mucha seguridad, y eso aporta muchísimo al equipo.

–¿Cuáles serán los objetivos del año que viene?

– Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora. La trainera mantiene intactas las ganas de seguir ganando banderas; incluso en la comida del domingo ya se habló de intentar superar el récord.

–¿Habrá nuevas incorporaciones?

– Mantendremos el bloque de esta temporada. Quizás más adelante vengan nuevas remeras, pero ahora lo que toca pensar es en las que tenemos. El crecimiento está en el trabajo diario, eso lo tenemos claro. Nuestra línea es ascendente y debemos seguir en ese camino. Todo pasa por que no perdamos el norte.