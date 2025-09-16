Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Etxabe posa con el trofeo Adegi a la mejor embarcación femenina guipuzcoana de La Concha. DE LA HERA

«Si convences a la plantilla de tu idea, los triunfos acaban llegando»

Juan Mari Etxabe El entrenador de Arraun Lagunak conquistó su Concha número 13

Xabier Manzanares

san sebastián.

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

Formar parte de un podio que reúne a las grandes figuras del remo está al alcance de muy pocos. Y Juan Mari Etxabe, al finalizar ... la regata del segundo gran domingo de septiembre, se convirtió en la tercera persona con más Banderas de La Concha en su palmarés (13), empatando con el mítico Antonio Oliden (13) y situándose en el podio junto a José Luis Korta (16).

