Jon Escribano, Naroa Becerril, Ane Arruti, Xubane Uribarrena y Joxe Leibar, rumbo a La Concha. Arizmendi
Rumbo a La Concha

«Es la regata que te permite soñar, puede pasar de todo»

El Diario Vasco reúne a una representación de los equipos que hoy competirán en la cita más esperada de la temporada, cada bote tiene sus propios retos pero todos comparten la misma ilusión

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:13

La cita más importante de la temporada ha llegado. Los nervios y la emoción inundan a los remeros y remeras que pintarán de colores la ... bahía donostiarra. Los equipos guipuzcoanos siguen reinando en categoría femenina. Entre las favoritas, los tres mejores botes de la temporada: Donostia Arraun Lagunak. Tolosaldea y Orio.

