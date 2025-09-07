«Es la regata que te permite soñar, puede pasar de todo»
El Diario Vasco reúne a una representación de los equipos que hoy competirán en la cita más esperada de la temporada, cada bote tiene sus propios retos pero todos comparten la misma ilusión
San Sebastián
Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:13
La cita más importante de la temporada ha llegado. Los nervios y la emoción inundan a los remeros y remeras que pintarán de colores la ... bahía donostiarra. Los equipos guipuzcoanos siguen reinando en categoría femenina. Entre las favoritas, los tres mejores botes de la temporada: Donostia Arraun Lagunak. Tolosaldea y Orio.
La 'Lugañene' buscará revalidar el título por tercer año consecutivo. «Llevamos trabajando todo el año para poder volver a repetirlo, vamos a por ello», apunta Xubane Uribarrena. Arraun llega a la cita «con confianza plena. Creo que se le da poco valor a lo que estamos haciendo, porque parece que lo que venimos de hacer es fácil, pero hay mucho trabajo detrás». Es consciente de que «aunque Tolosaldea y Orio está claro que son las máximas rivales, en la clasificatoria se vio que muchos equipos han dado un pasito adelante. Esto es La Concha, la regata que te permite soñar, todo puede pasar, no hay que confiarse».
Orio saldrá en la segunda tanda con las referencias de Arraun y Tolosaldea, que remarán en la primera. «Habrá que ver las condiciones del viento y del mar, pero es verdad que arrancaremos conociendo ya los tiempos de nuestras rivales más directas. Esa ventaja, aunque sea pequeña, es para nosotras», reconoce Ane Arruti.
En Orio la ilusión este año se ha multiplicado. A la sobresaliente temporada del bote masculino hay que sumarle las dos banderas conseguidas por el femenino. El objetivo está claro, desean ondear las dos banderas. «Lo ha dicho el presidente, la patrona... Estamos con muchas ganas, es para todas una semana importante, muy bonita y muy especial. Hay nervios y tensión, pero como todas las compañeras estamos igual se lleva mejor», confiesa.
«Puede ser la guinda a una temporada en la que ha habido cosas que no nos han salido como queríamos. El equipo ha reseteado de alguna manera para esta cita, venimos con mucha ilusión. El grupo está trabajando muy bien, nos están saliendo muy buenos entrenamientos y estamos con muchas ganas», añade.
Tolosaldea sabe lo que es ganar este verano en la bahía donostiarra. «Es súper diferente. Al final la Liga es una cosa y esto otra, puede pasar cualquier cosa», augura Naroa Becerril. La remera de Tolosaldea confirma que el equipo llega «con ilusión, la verdad. Intentaremos disfrutar lo máximo y si logramos un puesto bueno, mucho mejor. Conseguir la última bandera en Getaria ha sido el último impulso. Hemos trabajado mucho».
«Saldremos sin miedo»
En categoría masculina Orio ha sido el gran protagonista del verano. Los aguiluchos han conseguido devolver la corona a Gipuzkoa. Solo dos botes han sido capaces de robarles alguna bandera esta temporada a los patroneados por Gorka Aranberri: Zierbena y Donostiarra.
«Es la semana más importante del año, sin duda», confiesa Joxe Leibar, remero de Donostiarra. «El objetivo como siempre es ganar. Queremos hacer una buena regata pensando en pelear, porque lo importante es salir el segundo domingo con opciones de ganar. Vamos con ganas y un punto de rabia», confiesa.
Los entrenados por Igor Makazaga celebran la ilusión generada en torno al bote, «llevamos años haciendo un buen trabajo. Igual nos falta estar un poco más arriba o más constantes, pero creo que vamos por buen camino y algún día llegará. La Concha sería la guinda perfecta».
Hondarribia, Getaria y San Juan completan la lista guipuzcoana presente hoy en la bahía. Volver a soltar la estacha, ocho años después, era muy importante para los sanjuandarras. «Era una fecha que teníamos marcada en el calendario. Lo hemos conseguido y esperemos que ahora se tiña de rosa el muelle los dos domingos. El apoyo de la afición va a ser muy importante, apunta Jon Escribano.
«Ya sabemos que no somos los favoritos, pero saldremos sin ningún miedo a plantarles cara a los grandes y a intentar conseguir un buen resultado. De alguna manera es una forma de redondear la temporada», señala el de San Juan.
