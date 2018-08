Remo Los protagonistas de la clasificatoria de la Bandera de La Concha Las bateleras de San Juan, en pleno esfuerzo. / ARIZMENDI Remeros y patrones de las traineras analizan la clasificactoria de la Bandera de La Concha OSKAR ORTIZ DE GUINEA Viernes, 31 agosto 2018, 10:55

Mikel Ojeda | Remero de Bermeo-Avia «Queremos quitarnos la espinita de 2017»

«Estamos contentos porque hemos cumplido nuestro objetivo para hoy, que era entrar en La Concha. La regata ha sido dura, como siempre, pero estamos satisfechos. El año pasado nos quedó la espinita de la segunda jornada. Éste queremos quitarnos esa espinita, llevándonos la bandera a Bermeo».

Gorka Aranberri | Patrón de Orio-Babyauto «Hay que mirar la liga, y Urdaibai son favoritos»

«Desde el calentamiento nos hemos sentido con muy buenas sensaciones, con una mar exigente. A pesar de ser segundos, somos capaces de ser los más rápidos. Hay que mirar a la liga y Urdabai son los favoritos, pero el resto, tanto Zierbena, Urdaibai, Cabo o nosotros, somos capaces de ganarles».

Fran Montes | Remero de Zierbena-B. Bizkaia «Estamos dentro y muy cerca de la cabeza»

«Estamos muy satisfechos, aunque lo cierto es que ésta es una regata rara. Hay mucha gente, mucha tensión... Nuestro objetivo era estar dentro y lo hemos conseguido. Además, estamos muy cerca de la cabeza, lo que quiere decir que estamos abiertos a cualquier cosa».

Mikel Orbañanos | Entrenador de GO Fit-Hondarribia «Queremos mantener la regularidad del verano»

«Sabíamos que la regata clasificatoria sería muy ajustada por los tiempos y por eso teníamos que hacer bien las cosas. Me habría gustado que Ondarroa entrara. Queremos mantener la regularidad que hemos tenido durante todo el verano en los próximos dos domingos».

Ismael Romero | Remero de Cabo «Hemos ido a ciegas, sin referencias»

«Estamos muy contentos, porque hacía cuatro años que no entrábamos en La Concha y este, pese a que nos daban como seguros, había que hacer una buena regata y confirmarlo. Al salir primeros, hemos ido a ciegas toda la regata, sin referencias, pero ha salido bien».

Xabier Ostolaza | Remero de San Pedro «Es la guinda a una temporada muy regular»

«Veníamos con tensión pero bien preparados. Si hacíamos las cosas bien, sabíamos que podíamos entrar o estar en la lucha con Ondarroa. Siento una felicidad inmensa. Hemos sido muy regulares durante toda la temporada y esta es la guinda. Queremos seguir compitiendo».

Mikel Portularrume | Remero de Santurtzi-Iberdrola «Hasta el final no sabíamos cómo íbamos»

«Hemos salido a tope, pero no hemos tenido ninguna referencia porque no sé qué ha pasado con el pinganillo. Hasta el final de la regata no sabíamos cómo íbamos. Éramos conscientes de que iba a ser difícil y nos ha costado, pero finalmente estamos dentro».

Iñaki Errasti | Entrenador de Ondarroa-Cikautxo «Da pena por el equipo, alguien debe ser octavo»

«Me da pena por los chavales, pero alguien debe ser octavo. Hemos hecho una buena regata, aunque al salir de puntas estaba revuelto y hemos sufrido, supongo que como el resto. Ya en la bahía cogimos dos olas muy buenas, pero solo sirvió para dar un susto a Santurtzi».

Categoría femenina

Aitor Ugarte | Delegado de San Juan-Iberdrola «Lo importante en este día es clasificarse»

«Lo importante en este día es clasificarse, porque un error te puede dejar fuera. Riveira ha logrado el mejor tiempo, pero la importancia es relativa, porque de las cuatro Conchas ganadas por San Juan, solo en una venció en la clasificatoria. Lo que vale son los dos domingos».

Aitor Oyarzabal | Delegado de Tolosaldea «El año era magnífico, con esto aún lo es más»

«Sabíamos que teníamos posiblidades y las remeras venían convencidas. No era fácil, pero las chavalas lo han dado todo y han logrado el gran premio. Nuestro primer año ya estaba siendo magnífico, pero entrando en La Concha aún lo es más. Es un hito para el club».