Algo más que suerte

La guadaña no dudó a la hora de elegir a las mejores y más acertadas ayer. Se inclinó por las seis más fuertes del verano, más San Pedro, tantas veces decapitada la Libia. El sexto puesto morado permitió a Gipuzkoa mantener la supremacía territorial ante el repunte que viene demostrando Bizkaia en la ACT y en los niveles inferiores.

Al final, en una regata peculiar en la que la fortuna siempre conviene tenerla cerca, no fue un factor determinante. Mandó el buen hacer, el saber acertar en el día D, la hora H y el tramo T. «La suerte recae no solo en aquellos que son valientes, también en aquellos que piensan que merecen estar donde están». La frase se le atribuye a Novak Djokovic.

El tenista serbio tiene mucha razón, pero seguro que Ondarroa no se fue a casa pensando que no merecía estar el domingo en la salida -por cierto, un acierto situar ayer al joven patrón de Donostiarra B, Andoni Saizar, junto a la boya para entregar la estacha a sus colegas-. La trayectoria reciente de la Antiguako Ama merece pronto una presencia en La Concha. Pero, ¿cuál de las elegidas no hizo méritos ayer?

Las sorpresas brillaron por su ausencia en la clasificatoria masculina, pero no en la femenina. Por mucho que deba buscar la permanencia en el playoff, Hondarribia fue la gran decepcionada ayer. Así, Orio será el único club presente en las dos categorías, además lógicamente de Donostiarra.

Con la cruz para la Ama Guadalupekoa, la cara fue Tolosaldea. No entró por suerte, sino fruto de muchos años trabajando la cantera con sus bateles.