Directo | La primera jornada de la Bandera de La Concha

10:17

Tandas y calles regata femenina

A las 11.00 horas comienza la regata femenina y en el Ayuntamiento donostiarra se ha celebrado el sorteo de calles para las dos tandas.

El sorteo ha deparado estas calles por tandas:

1.- Tanda:

Calle 1: Arraun

Calle 2: Astillero

Calle 3: Tolosaldea

Calle 4: Donostiarra

2.- Tanda 2

Calle 1: Hibaika

Calle 2: Hondarribia

Calle 3: Orio

Calle 4: Zumaia