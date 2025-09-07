Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Directo | La primera jornada de la Bandera de La Concha

Disfruta de todo lo que acontece ya en las regatas masculina y femenina en la bahía donostiarra

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:07

Sigue en directo todo lo que ocurre esta mañana en la bahía de San Sebastián durante la disputa de esta primera jornada de la Bandera de La Concha:

10:22

Sorteos en el Ayuntamiento

Directo | La primera jornada de la Bandera de La Concha

Momentos previos al sorteo de calles que se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Donostia. Foto: Xabi Manzanares

10:21

Tandas y calles regata masculina

La regata masculina comenzará las 12.00 horas y su sorteo de calles también se ha celebrado ya en el Ayuntamiento con estos resultados:

Tanda 1.

10:17

Tandas y calles regata femenina

A las 11.00 horas comienza la regata femenina y en el Ayuntamiento donostiarra se ha celebrado el sorteo de calles para las dos tandas.

El sorteo ha deparado estas calles por tandas:

10:12

DV con la Bandera de La Concha

Egun on guztioi!!! ¡¡¡¡Buenos días!!!

Comienza en El Diario Vasco la retransmisión en directo de la primera jornada de la Bandera de La Concha.

