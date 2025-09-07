Directo | La primera jornada de la Bandera de La Concha
Disfruta de todo lo que acontece ya en las regatas masculina y femenina en la bahía donostiarra
San Sebastián
Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:07
Sigue en directo todo lo que ocurre esta mañana en la bahía de San Sebastián durante la disputa de esta primera jornada de la Bandera de La Concha:
10:22
Sorteos en el Ayuntamiento
Momentos previos al sorteo de calles que se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Donostia. Foto: Xabi Manzanares
10:21
Tandas y calles regata masculina
La regata masculina comenzará las 12.00 horas y su sorteo de calles también se ha celebrado ya en el Ayuntamiento con estos resultados:
Tanda 1.
Calle 1: Zierbena
Calle 2: Getaria
Calle 3: Urdaibai
Calle 4: Orio
Tanda 2:
Calle 1: Lekittarra
Calle 2: Hondarribia
Calle 3: Donostiarra
Calle 4: San Juan
10:17
Tandas y calles regata femenina
A las 11.00 horas comienza la regata femenina y en el Ayuntamiento donostiarra se ha celebrado el sorteo de calles para las dos tandas.
El sorteo ha deparado estas calles por tandas:
1.- Tanda:
Calle 1: Arraun
Calle 2: Astillero
Calle 3: Tolosaldea
Calle 4: Donostiarra
2.- Tanda 2
Calle 1: Hibaika
Calle 2: Hondarribia
Calle 3: Orio
Calle 4: Zumaia
10:12
DV con la Bandera de La Concha
Egun on guztioi!!! ¡¡¡¡Buenos días!!!
Comienza en El Diario Vasco la retransmisión en directo de la primera jornada de la Bandera de La Concha.
Al fin llegó el día y las mejores traineras femeninas y masculinas del Cantábrico se van a batir en aguas de la bahía donostiarra en busca de la bandera más preciada del calendario arraunlari. El espectáculo está servido en el Muelle y en el La Concha y DV no podía faltar a la cita. Comenzamos, arraun!!!
-
