La previa de la Bandera de La Concha echa a andar en el Muelle
Ya se ha producido este domingo el sorteo de calles y el pesaje de las embarcaciones
San Sebastián
Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:25
El primer domingo de la Bandera de La Concha arrancará a las 11.00 horas en la bahía donostiarra con la regata femenina que estrenarán ... en su primera tande las traineras de Astillero, Donostiarra, Tolosaldea y Arraun Lagunak. Pero antes de que los botes se echen al agua, hay una serie de requisitos que todas los clubes participantes deben cumplir como marcan las normas de la organización. Y en eso están las traineras a esta hora.
Para empezar ya se ha llevado a cabo el pesaje de cada embarcación y en estos momentos se está realizando en el Ayuntamiento el sorteo de las calles de cada una de las cuatro regatas que se van a disputar a lo largo del mediodía (2 femeninas y dos masculinas) y que podrán seguir en directo en El Diario Vasco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.