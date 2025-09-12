Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El entrenador de Orio, Patxi Francés, antes de arrancar el entrenamiento de ayer en San Sebastián. MORQUECHO
Bandera de La Concha

Patxi Francés: «Once son muchos segundos pero Orio no se rinde, lo vamos a intentar»

Entrenador de Orio

Iris Moreno

Iris Moreno

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Arraun Lagunak aventaja en casi once segundos a Orio, pero se esperan olas para el próximo domingo, y las aguiluchas, aunque son conscientes de la ... dificultad, mantienen la esperanza. Patxi Francés, que afronta su última regata como entrenador de la 'Txiki', subraya que «el bote está motivado, convencido de que se pude ganar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  4. 4

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  5. 5

    Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol
  6. 6

    La rutina de un remero en La Concha
  7. 7 «Las imágenes nos han emocionado»
  8. 8 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  9. 9 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  10. 10 El estudio de la ubicación de los móviles desvela los destinos favoritos de los guipuzcoanos para viajar y desde dónde nos visitan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Patxi Francés: «Once son muchos segundos pero Orio no se rinde, lo vamos a intentar»

Patxi Francés: «Once son muchos segundos pero Orio no se rinde, lo vamos a intentar»