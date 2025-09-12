Patxi Francés: «Once son muchos segundos pero Orio no se rinde, lo vamos a intentar»
Entrenador de Orio
Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00
Arraun Lagunak aventaja en casi once segundos a Orio, pero se esperan olas para el próximo domingo, y las aguiluchas, aunque son conscientes de la ... dificultad, mantienen la esperanza. Patxi Francés, que afronta su última regata como entrenador de la 'Txiki', subraya que «el bote está motivado, convencido de que se pude ganar».
– ¿Cómo está el equipo? ¿Se está haciendo larga la semana?
– No, larga no, porque las chicas tienen muchas ganas y están súper motivadas. Saldremos a por todas, dispuestas a ir a ganar la regata. Y, una vez termine, ya veremos hasta dónde hemos podido llegar.
– Las remeras han dicho públicamente que van a luchar por la Bandera. ¿Se atreve el entrenador a contradecirles?
– No, por supuesto que no. Cuando acabó la regata, lo primero que hice fue ir a felicitarlas por el trabajo que habían hecho. Lo que habíamos preparado lo hicieron al cien por cien. Hubo circunstancias que nos dañaron, pero técnicamente remaron muy bien. Tienen la sensación de que tienen posibilidades. Es difícil, lo sabemos, porque somos realistas. El domingo tienen que salir convencidas, que creo que lo están.
– ¿Usted no lo está?
– Yo creo que soy el que más cabizbajo estaba, sobre todo porque me daba mucha pena ver a mi bote remar tanto para tan poco resultado. Convencidas, me animaron diciendo que íbamos a ganar el domingo. A partir de ahí, como dijo la patrona, vamos a por la Bandera. El bote está convencido y así plantearemos el domingo.
– Con una mar como la que esperamos, ¿siguen siendo once segundos muchos?
– Son muchos segundos. Y normalmente la gente fuerte, como Arraun, no suele fallar, y menos en esta regata. Siempre es mejor remar al lado del enemigo, y el domingo pasado no lo pudimos hacer. Ahora estaremos junto a ellas.
«El bote está convencido, vamos a por la Bandera, plantearemos así la regata del domingo»
– Es su preferencia respecto a la tanda, ¿y respecto a la calle?
– Claro que importan. Pero hasta que yo vea un poquito las condiciones, pues no te puedo decir cuál es mi preferencia. Lo que más me importa es que el equipo siga con esta moral que tiene, que técnicamente y físicamente vayan a tope, y con eso me quedo.
–Es una semana especial, ¿lo es también la preparación?
– Ya queda muy poquito, pero a nivel físico todo el trabajo está hecho. Lo importante estos días es conseguir llegar con motivación. En este caso ellas son las que se están manteniendo motivadas por sí solas. Estos días se analiza la primera jornada, se pone el foco ya en la siguiente, se habla de todas las opciones que tenemos y de cómo tenemos que afrontar la próxima regata. Como te he dicho, el trabajo ya está súper hecho. Intentaremos controlar las emociones de cara al domingo.
– No hay duda en que contarán con el apoyo de la afición. La marea amarilla volverá a teñir Donostia.
– No tengo ninguna duda. La afición, como siempre ha pasado en Orio, se va a volcar. Siempre lo hace. El año pasado no se ganó ni en chicas ni en chicos y estaban ahí igual. Este año me figuro que, sobre todo con los chicos, van a estar ilusionados. Y nosotras no nos vamos a rendir. Vamos a ir a por todas y todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a intentar.
– ¿Llega Orio a La Concha en su mejor momento de la temporada?
– Sí, puede ser. Por diferentes circunstancias, costó mucho el poder ir a entrenar diariamente en invierno, prácticamente sólo podíamos ir los fines de semana. Sin embargo, siempre he dicho que ellas han sido las que han sacado el equipo adelante y la mejor muestra fue cómo estuvieron en julio, a un nivel muy alto.
«No es una situación fácil, pero he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible hasta el final»
– Agosto fue más complicado.
– Sí. Habíamos preparado muy bien la regata de Zarautz y se nos torció. Se lesionó Nagore Iturralde, una de nuestras mejores remeras, que no pudo acabar remando. Iba en el bote, pero le costó llegar a meta. Fue un golpe fuerte anímicamente para todas. Luego creo que hemos remontado otra vez. Al principio de la temporada empezamos muy bien, muy cerca de Arraun, que era muy complicado, pero nunca se han rendido durante toda la temporada en entrenamientos en tierra, en entrenamientos en agua, ni lo van a hacer el domingo tampoco.
– Su salida del club se hizo oficial antes de que se terminara la temporada. ¿Está generando esto un foco especial antes de que la que ya sabemos será su última regata?
– No te lo he querido comentar al valorar la temporada, pero igual que pasó lo de Iturralde, pasó lo mío, y son cosas que no ayudan en plena temporada. Sentimentalmente a las chicas yo creo que les hizo un poquito de daño. Ellas saben de mi situación, siempre me han animado y lo han hecho todo lo mejor posible. No es una situación fácil, pero es la que es. Yo he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible y este acaba el domingo. Me he centrado en eso, en ellas, no en mí. Al final yo hice una vida como remero en Orio, la he hecho como entrenador de la B, como segundo entrenador de la A... Son 23 años en Orio y eso al final siempre te queda dentro.
– ¿Qué planes tiene a partir del lunes? ¿Le veremos pronto al mando de otro equipo?
– Solo te puedo decir que ahora mismo estoy centrado en La Concha, en mi equipo, que es Orio chicas, sobre todo en ellas. He estado encantado con ellas porque es un grupo humano fenomenal, y a partir de lunes ya habrá tiempo de pensar en otras cosas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.