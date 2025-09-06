Orio, en la Bandera de La Concha: Los aguiluchos, a volar en su día fetiche La trainera oriotarra, la más laureada en La Concha, es también la máxima favorita a llevarse la prueba más preciada

Campeones de Gipuzkoa, de Euskadi y de España y reyes de una Liga Eusko Label que ya han conquistado tras imponerse en catorce pruebas, igualando el registro de Urdaibai. En una temporada tan excepcional como la que está firmando la 'San Nikolas', aún les quedan dos importantes retos por delante, porque nunca se ha ganado lo suficiente: agrandar su leyenda en La Concha con su 33ª Bandera y ganar una regata más en la Liga Eusko Label para ser la primera embarcación en acumular una quincena de trapos en una misma campaña. La voracidad de los chicos de Iker Zabala es infinita y, para ello, para mantener ese apetito, Gorka Aranberri es su mejor aliado.

Contar con este tándem en un mismo club es un verdadero lujo porque los dos son, probablemente, los mejores en lo suyo y, seguramente, también los más laureados. Zabala cuenta con más de 100 banderas en su palmarés (en torno a 115, dice él) y puede presumir de diez Banderas de La Concha, a las que él añade la que ganó en 2013 con Bermeo, pero resultó descalificado.

Aranberri es un patrón de otra dimensión y no solo sabe llevar la trainera de la mejor forma posible, sobre todo cuando la mar no acompaña, sino que también sabe exprimir al máximo a cada uno de elos suyos. El estratosférico año del tándem Zabala-Aranberri en Bermeo en 2024 parece que se puede incluso mejorar en esta ocasión en el club oriotarra.

¿Y la plantilla? Es de muchos kilates. Era muy buena, pero han incorporado desde Urdaibai a Óscar Medina, la extensión de los 'jefes' en la tripulación; y a otros interesantes nombres como Adrián González, Beñat Egiazu o Asier Carballeda. Casi nada.

Por si todo esto fuera poco, por si los nombres y los resultados no apabullasen a sus rivales, Zabala ha lanzado el aviso en las últimas semanas de que la trainera más rápida de Orio aún no se ha visto y que su intención es ponerla en liza en La Concha.

Orio ha marcado épocas y el paso del tiempo dirá si esta campaña es el inicio de una de ellas. Lo que sí está claro es que los aguiluchos tienen la oportunidad de rubricar una temporada absolutamente histórica. En su escenario fetiche quieren dar el primero de los dos pasos pendientes.

