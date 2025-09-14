Estos son los más laureados en la Bandera de La Concha José Luis Korta, con 16 triunfos logrados como remero, patrón y entrenador, es quien más veces ha ganado en la bahía donostiarra

José Luis Korta sigue siendo el personaje más laureado en la Bandera de La Concha gracias a sus 16 victorias conseguidas como remero, patrón y entrenador. El de Ortzaika ganó por primera vez en 1970 como remero de Orio, logrando la última en 2006 con Castro como entrenador.

Le siguen en esta clasificación con 13 Batista Oliden, de Ortzaika como Korta, y desde hoy Juan Mari Etxabe. El oriotarra las consiguió todas como remero en Orio, Aginaga y Esperanza, mientras que el oiartzuarra, que ha ganado como remero y entrenador, es el único a día de hoy que ha ondeado la Bandera de La Concha tanto con chicos como con chicas.

Tras ellos aparecen con 11 triunfos Antonio Oliden, que sumó diez como remero de Orio, Aginaga, Esperanza y Lasarte-Michelín y otra más como patrón de la embarcación lasartearra. 11 suma también el oriotarra Inazio Sarasua que las logró como remero y entrenador de Orio y desde ayer el bermeotarra Iker Zabala que ha ganado como remero y entrenador en Urdaibai, Santurtzi y Orio.

VICTORIAS EN LA BANDERA DE LA CONCHA 1. José Luis Korta 16

2. Batista Oliden 13

... Juan Mari Etxabe 13

4. Antonio Oliden 11

... Inazio Sarasua 11

... Iker Zabala 11

7. Aita Manuel 10

... Juan Mari Lizarralde 'Altxerri' 10

... Gorka Aranberri 10

10. Andrea Oubiña 9

Con diez están el oriotarra Juan Mari Lizarralde 'Altxerri', que se las llevó como remero en Orio y Aginaga y como patrón aguilucho; el pasaitarra Aita Manuel, que ganó una como remero y nueve como patrón de la 'Libia' de San Pedro; y en zarauztarra Gorka Aranberri que con sus diez Banderas de La Concha como patrón supera al sanpedrotarra.

La primera mujer en esta competición es la gallega Andrea Oubiña que suma nueve como remera en Rías Baixas y San Juan.

