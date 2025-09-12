Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irati Larrañaga, ayer antes del entrenamiento que Tolosa realizó en la bahía de Pasaia. ESTRADA
Irati Larrañaga: «Una remontada es posible siempre que haya olas porque el equipo se crece»

Iris Moreno

Iris Moreno

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Remontar una diferencia de diez segundos y ganar la regata del domingo es lo que necesita Tolosaldea para ondear la que sería su primera Concha. ... Irati Larrañaga subraya que «con el mar revuelto que se espera, es menos complicado confiar en la posibilidad de darle la vuelta». La del domingo será una cita especial para la tolosarra, que ha apostado por regresar al remo en la trainera de casa.

