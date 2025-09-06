Hondarribia, en la Bandera de La Concha: un buen primer paso para volver a estar donde merecen Tras el palo del descenso, Hondarribia remará en La Concha en un ejercicio de convencimiento de que su lugar está en la élite

No era nada sencillo para las mujeres de Hondarribia salir a remar el miércoles en aguas de La Concha, defendiendo a priori una de esas plazas que podían estar en el aire y a la que algunas tripulaciones de la Liga ETE miraban mientras se relamían. En ese contexto complejo, la 'Ama Guadalupekoa' marcó el sexto mejor tiempo, escalando después una posición tras la descalificación de Zarautz. Todo un premio a una temporada difícil que terminó con el descenso de Hondarribia.

Por ello, esta clasificación para La Concha se puede interpretar como un primer paso para volver a esa élite en la que una embarcación como la hondarribiarra siempre debería estar. Y, además, tiene virtudes para ello y el miércoles mostraron algunas de ellas. Es una embarcación que va especialmente bien en mar abierto, con olas y viento, precisamente un escenario en el que otras traineras se pueden hacer pequeñas; siendo, sin embargo, un contexto que prácticamente no se ha dado a lo largo del verano. En Donostia, por ejemplo, fueron cuartas y, una semana después, firmaron un tercer puesto en Orio, únicamente por detrás de las locales y de Tolosaldea. Fueron días en los que se creyó en un bote que tiene sus argumentos.

Además, cuenta en sus filas con la mejor patrona de la liga Euskotren, Miren Garmendia. El miércoles, en popare, supo moverse para hacer que la 'Ama Guadalupekoa' terminase entre las siete mejores, cuando en el largo de ida estaba fuera.

¿Qué ha sucedido entonces? Podría decirse que, casi siempre, la moneda ha salido cruz, cuando lo que necesitaban era cara. Para que nos hagamos una idea, ha habido cinco ocasiones en las que la distancia con el bote anterior ha sido de centésimas, tan escasa que entre esas cinco desventajas suman poco más de un segundo. Esos puntos en una Liga de 16 pruebas son la diferencia entre poder mantenerte, incluso casi de manera holgada, o caer a la Liga ETE.

Muchos cambios

Tampoco fue un invierno sencillo en Hondarribia, donde Iker Cortés fue viendo cómo algunas de sus integrantes apostaban por otros proyectos. En un club que siempre mira en primer lugar hacia la cantera, no fue fácil encontrar reemplazo a esas remeras que iban saliendo del club. Quizás esa compenetración máxima que se exige en una trainera llegó algo tarde, pero también es cierto que esa igualdad que se vive en la Liga Euskotren entre varias embarcaciones y que es motivo de orgullo ha sido especialmente cruel con las chicas de la 'Ama Guadalupekoa'.

Ahora, mientras preparan su aterrizaje a la Liga ETE tras tres temporadas en la máxima competición, quieren poner en La Concha la primera piedra para ese retorno. Brillar en un escenario así tendrá mucho valor y será una forma de decir al mundo del remo que su sitio está entre las mejores. Solo necesitarán un poco de esa suerte que tanto les ha dado la espalda.

