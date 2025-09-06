Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hondarribia demostró estar a la altura en La Concha. De la Hera

Hondarribia, en la Bandera de La Concha: un buen primer paso para volver a estar donde merecen

Tras el palo del descenso, Hondarribia remará en La Concha en un ejercicio de convencimiento de que su lugar está en la élite

Alex López

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:14

No era nada sencillo para las mujeres de Hondarribia salir a remar el miércoles en aguas de La Concha, defendiendo a priori una de esas plazas que podían estar en el aire y a la que algunas tripulaciones de la Liga ETE miraban mientras se relamían. En ese contexto complejo, la 'Ama Guadalupekoa' marcó el sexto mejor tiempo, escalando después una posición tras la descalificación de Zarautz. Todo un premio a una temporada difícil que terminó con el descenso de Hondarribia.

Por ello, esta clasificación para La Concha se puede interpretar como un primer paso para volver a esa élite en la que una embarcación como la hondarribiarra siempre debería estar. Y, además, tiene virtudes para ello y el miércoles mostraron algunas de ellas. Es una embarcación que va especialmente bien en mar abierto, con olas y viento, precisamente un escenario en el que otras traineras se pueden hacer pequeñas; siendo, sin embargo, un contexto que prácticamente no se ha dado a lo largo del verano. En Donostia, por ejemplo, fueron cuartas y, una semana después, firmaron un tercer puesto en Orio, únicamente por detrás de las locales y de Tolosaldea. Fueron días en los que se creyó en un bote que tiene sus argumentos.

Además, cuenta en sus filas con la mejor patrona de la liga Euskotren, Miren Garmendia. El miércoles, en popare, supo moverse para hacer que la 'Ama Guadalupekoa' terminase entre las siete mejores, cuando en el largo de ida estaba fuera.

¿Qué ha sucedido entonces? Podría decirse que, casi siempre, la moneda ha salido cruz, cuando lo que necesitaban era cara. Para que nos hagamos una idea, ha habido cinco ocasiones en las que la distancia con el bote anterior ha sido de centésimas, tan escasa que entre esas cinco desventajas suman poco más de un segundo. Esos puntos en una Liga de 16 pruebas son la diferencia entre poder mantenerte, incluso casi de manera holgada, o caer a la Liga ETE.

Muchos cambios

Tampoco fue un invierno sencillo en Hondarribia, donde Iker Cortés fue viendo cómo algunas de sus integrantes apostaban por otros proyectos. En un club que siempre mira en primer lugar hacia la cantera, no fue fácil encontrar reemplazo a esas remeras que iban saliendo del club. Quizás esa compenetración máxima que se exige en una trainera llegó algo tarde, pero también es cierto que esa igualdad que se vive en la Liga Euskotren entre varias embarcaciones y que es motivo de orgullo ha sido especialmente cruel con las chicas de la 'Ama Guadalupekoa'.

Ahora, mientras preparan su aterrizaje a la Liga ETE tras tres temporadas en la máxima competición, quieren poner en La Concha la primera piedra para ese retorno. Brillar en un escenario así tendrá mucho valor y será una forma de decir al mundo del remo que su sitio está entre las mejores. Solo necesitarán un poco de esa suerte que tanto les ha dado la espalda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  4. 4 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  5. 5 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  6. 6 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  7. 7 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  8. 8 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  9. 9

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hondarribia, en la Bandera de La Concha: un buen primer paso para volver a estar donde merecen

Hondarribia, en la Bandera de La Concha: un buen primer paso para volver a estar donde merecen