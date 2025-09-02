Iris Moreno San Sebastián Martes, 2 de septiembre 2025, 07:13 Comenta Compartir

Jon Olasagasti asumió la presidencia de Orio con el objetivo de «volverlo a convertir en referente, en un club ganador». Tras conseguir la segunda Liga de la historia del club, el presidente de Orio asegura que llegan a La Concha con la ilusión de ondear ambas banderas, la masculina y la femenina.

– Han vuelto a teñir la Liga de amarillo. Zorionak!

– Muchas gracias. Sí, al final parece que el amarillo vuelve a brillar. Después de muchísimo trabajo y dolores de cabeza, hemos llegado a un altísimo nivel. Estamos muy contentos con lo que se ha conseguido y nos falta terminar de poner la guinda amarilla al pastel.

– Llegan con la moral por las nubes a la regata más importante del curso.

– Para los remeros es muy importante llegar así. Tenemos por delante quince días clave. La Concha es una bandera que si ganas te da mucho y si pierdes te quita mucho también. Estaremos concentrados en ganar, no en perder. No levantaremos el pie hasta terminar la temporada porque podemos batir los récords de banderas y puntos. Estaremos hasta el final al cien por cien.

– ¿A que botes ve más fuertes?

– El que más guerra nos ha dado ha sido Zierbena. Lleva años trabajando bien y con buen equipo. Y Donostiarra en La Concha estoy seguro de que va a estar ahí dando guerra. Con Bermeo también hay que andar al loro. Pero es una regata en la que hay que tener mucho cuidado porque cualquiera le puede hincar el diente. Hasta el segundo domingo no hay que levantar los brazos, eso lo sabemos bien,

– Tras la ilusión generada en invierno no ha pesado en el bote la etiqueta de favorito.

– En Orio siempre va a haber ilusión. Es un pueblo en el que se vive mucho el remo y llevábamos muchos años sin brillo. Este verano lo hemos conseguido. Cuando aterrizamos en el club, teníamos las ideas muy claras, pero no arrancamos como realmente queríamos. Han sido muchos los que nos han machacado, de una manera o de otra, pero ahora algunos ya están cambiando de idea y están viendo con claridad qué intenciones teníamos y hasta dónde estamos llegando.

– Entre esas ideas claras estaba la apuesta por Iker Zabala y ha salido muy bien.

– Cuando cogimos el club estaba mucho peor de lo que pensábamos y nos pusimos a trabajar pensando en que Orio siguiera siendo referente. A Iker le agradezco el paso que dio de venir, ha demostrado que es un gran trabajador para un club de remo en todos los aspectos. Está siempre dispuesto a arrimar el hombro. Es cañero, pero es como tiene que ser.

– ¿Qué supone esta segunda Liga para el club?

– Para mí es algo histórico. No solo el ganar el título, sino el cómo se ha conseguido también, con qué nivel. Hay mucho trabajo detrás y seguimos con los pies en el suelo. Cuando ganas es todo muy bonito, pero siempre hay que poner un ojo mirando hacia adelante, porque esto en cualquier momento puede cambiar. No nos olvidamos de la Arraun Eskola que está a punto de empezar y, por supuesto, del bote femenino. Están preparando La Concha con muchas ganas. Estoy convencido de que se pueden ganar las dos banderas y trabajamos duro para sacar las dos.

– ¿La despedida de Patxi Francés supone un cambio de ciclo?

– Queremos hacer un club ganador en chicos y en chicas. Intentaremos mejorar la plantilla actual y estamos ya buscando al sustituto. Estamos en ello. Pero por el momento están centradas en La Concha. Las chicas están a muy buen nivel, Orio va a intentar conseguir las dos banderas.

– ¿Se teñirá los próximos domingos Donostia de amarillo?

– Espero que sí. En Orio siempre hay ilusión con la trainera, cada año, pero este se está notando más. Me alegra que la llama de la afición, que se estaba apagando un poco, se esté avivando otra vez. En el pueblo se ve mucho amarillo y estos días en la tienda notamos que hay mucho movimiento.