Jon Olasagasti posa ayer con las últimas banderas conquistadas el fin de semana en Bueu y Ares. GORKA ESTRADA
Jon Olasagasti, presidente de Orio

«En La Concha queremos terminar de poner la guinda amarilla al pastel»

Celebra que ganar la segunda Liga «es algo histórico» y aplaude que «en Orio siempre hay ilusión pero este año se está notando más»

Iris Moreno

Iris Moreno

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Jon Olasagasti asumió la presidencia de Orio con el objetivo de «volverlo a convertir en referente, en un club ganador». Tras conseguir la segunda Liga ... de la historia del club, el presidente de Orio asegura que llegan a La Concha con la ilusión de ondear ambas banderas, la masculina y la femenina.

