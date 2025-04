Andrea Astudillo vuelve a «disfrutar» del remo con los chicos de Urdaibai

Hace unos días una llamada de teléfono sorprendió a Andrea Astudillo, la patrona de Zierbena de la que prescindió Arraun Lagunak en febrero. Era Jon ... Salsamendi, entrenador de Urdaibai, que le ofrecía ser la patrona del batel senior masculino bermeotarra en el Campeonato de Bizkaia. «Me llama Jon por mediación de un amigo. Necesitaban un patrón porque aunque ellos tienen dos, los dos eran demasiado pesados para patronear un batel, así que estaban buscando uno y pensaron en mí. La llamada me sorprendió, pero me hizo ilusión después de un tiempo alejada del remo. Pero sobre todo me hizo ilusión que volvieran a confiar en mí», explica.

Urdaibai ganó el provincial y este pasado fin de semana volvió a ganar el Campeonato de Euskadi diez años después de la última vez. Ahora espera para conocer si Urdaibai se inscribe en el estatal del 26 y 27 de abril en Castro Urdiales y si siguen contando con ella. «No sé si iré al Campeonato de España. No sé si van a ir, si yo voy a poder por el trabajo, pero si van y confían en mi, ya buscaremos la forma», dice.

Astudillo patroneó el batel compuesto por Diego Pérez, Manu Bernárdez, David Iglesias e Iñaki Goikoetxea. «Para mí esto ha sido un reto porque nunca había patroneado a chicos. No sabía cómo saldría la experiencia, pero la verdad es que ha salido muy bien y estoy contenta», cuenta Astudillo. «Nunca había remado con ellos y al principio impone. Ver ahí a remeros como Iglesias, con la trayectoria que tiene, que estaba remando cuando yo aún ni había nacido y tener que darle órdenes...Pero la verdad es que me han acogido muy bien».

Astudillo lo ha pasado mal a raíz de su abrupta salida de Arraun Lagunak. «Para mí, volver a subirme a un bote ha sido una alegría. He vuelto a disfrutar porque estaba un poco asqueada del remo después de todo lo que pasé».

No piensa más allá de ese estatal porque no tiene clara la idea de unirse a algún club de cara al verano. «No me planteo nada a futuro. Me gusta la idea pero tampoco quiero atarme a nada después de lo que he pasado. Prefiero ir poco a poco». No obstante, reconoce que «con estas regatas ya he cambiado algo el chip».