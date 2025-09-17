Zubimendi, tras la victoria del Arsenal: «Contento por ganar en San Mamés» El que fuera jugador de la Real Sociedad ha asegurado que el estadio de Bilbao es un campo especial para él

L. G. San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

Martin Zubimendi volvió ayer a San Mamés, un escenario que conoce muy bien tras cinco temporadas con la Real Sociedad, y lo hizo con la camiseta del Arsenal. El conjunto londinense se impuso al Athletic (0-2) en su estreno en la Champions y el centrocampista donostiarra fue uno de los protagonistas del encuentro.

«No era un partido fácil, ya lo conozco de sobra, y ya me había encargado de avisarles de antemano de que no iba a ser fácil», reconoció el jugador a la Cadena SER nada más terminar el encuentro. Zubimendi, consciente de la rivalidad histórica entre Athletic y Real Sociedad, no escondió su satisfacción al lograr la victoria en el estadio donde ha vivido tantos derbis: «Hombre, sí, no te voy a mentir. Es un campo especial en el que, sinceramente, a mí me ha costado mucho ganar. Así que contento por hacerlo hoy».

🔴⚪️ Martín Zubimendi, centrocampista del @Arsenal, en #ElLarguero



🤪 "No era un partido fácil, ya les había avisado... Sabe mejor ganar en San Mamés"



🛡️ "Uno de nuestros fuertes es la defensa y lo hemos demostrado"



🤕 "Merino ya tiene poca sensibilidad en la cabeza" pic.twitter.com/EKGW9t5jxT — El Larguero (@ellarguero) September 16, 2025

Nacido en San Sebastián en 1999 y formado en Zubieta, Zubimendi decidió dar un cambio en su carrera este verano y fichar por el Arsenal de la Premier League. Los ingleses desembolsaron unos 70 millones de euros para hacerse con los servicios.

Martin Zubimendi, 236 partidos en la Real Sociedad

Martin Zubimendi se marchó de la Real Sociedad después de haber jugado 236 partidos con la camiseta blanquiazul. Su debut se produjo el 28 de abril de 2019 en un partido liguero ante el Getafe en Anoeta que acabó con victoria local.

Sin embargo, no fue hasta el final de la campaña 19/20 cuando logró asentarse en el primer equipo con Imanol. Desde aquel momento se erigió en el jefe de máquinas del centro del campo blanquiazul y llegó a ganar la Copa del Rey en una final disputada precisamente ante el Athletic de Bilbao.