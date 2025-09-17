Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Martin Zubimendi junto a Iñaki Williams en San Mamés ayer. AFP

Zubimendi, tras la victoria del Arsenal: «Contento por ganar en San Mamés»

El que fuera jugador de la Real Sociedad ha asegurado que el estadio de Bilbao es un campo especial para él

L. G.

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:41

Martin Zubimendi volvió ayer a San Mamés, un escenario que conoce muy bien tras cinco temporadas con la Real Sociedad, y lo hizo con la camiseta del Arsenal. El conjunto londinense se impuso al Athletic (0-2) en su estreno en la Champions y el centrocampista donostiarra fue uno de los protagonistas del encuentro.

«No era un partido fácil, ya lo conozco de sobra, y ya me había encargado de avisarles de antemano de que no iba a ser fácil», reconoció el jugador a la Cadena SER nada más terminar el encuentro. Zubimendi, consciente de la rivalidad histórica entre Athletic y Real Sociedad, no escondió su satisfacción al lograr la victoria en el estadio donde ha vivido tantos derbis: «Hombre, sí, no te voy a mentir. Es un campo especial en el que, sinceramente, a mí me ha costado mucho ganar. Así que contento por hacerlo hoy».

Nacido en San Sebastián en 1999 y formado en Zubieta, Zubimendi decidió dar un cambio en su carrera este verano y fichar por el Arsenal de la Premier League. Los ingleses desembolsaron unos 70 millones de euros para hacerse con los servicios.

Martin Zubimendi, 236 partidos en la Real Sociedad

Martin Zubimendi se marchó de la Real Sociedad después de haber jugado 236 partidos con la camiseta blanquiazul. Su debut se produjo el 28 de abril de 2019 en un partido liguero ante el Getafe en Anoeta que acabó con victoria local.

Sin embargo, no fue hasta el final de la campaña 19/20 cuando logró asentarse en el primer equipo con Imanol. Desde aquel momento se erigió en el jefe de máquinas del centro del campo blanquiazul y llegó a ganar la Copa del Rey en una final disputada precisamente ante el Athletic de Bilbao.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años: «El azúcar provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  8. 8

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  9. 9

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  10. 10 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zubimendi, tras la victoria del Arsenal: «Contento por ganar en San Mamés»

Zubimendi, tras la victoria del Arsenal: «Contento por ganar en San Mamés»