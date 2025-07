Zubimendi se despide de la Real: «He superado todas mis expectativas»

Imanol Troyano San Sebastián Domingo, 6 de julio 2025, 14:17 Comenta Compartir

Martin Zubimendi ya habla como exjugador de la Real Sociedad. El club txuri-urdin ha colgado en sus redes sociales un vídeo con un discurso de despedida del donostiarra en el que se intercalan imágenes de distintos momentos de su carrera como realista y que finaliza con un «¡Laister arte, txuri-urdinak!», del futbolista desde el muro de Sagüés, su rincon favorito de la ciudad.

«Como guipuzcoano y donostiarra, desde pequeño soñaba con jugar en Anoeta vestido de txuri-urdin y lo he conseguido. Incluso he superado todas mis expectativas. Hoy se me hace difícil encontrar las palabras para despedirme. No ha sido fácil, pero ha llegado el momento de separar nuestros caminos y afrontar el reto de vivir una experiencia lejos de casa», arranca su discurso en el que realiza un breve repaso de su trayectoria en el club. «Después de 14 años en este club y de conocer la Real desde dentro, estoy aún más orgulloso de haber formado parte de ella», resume.

En el capítulo de agradecimientos arranca con Imanol Alguacil «por su confianza y por los valores de trabajo que me ha transmitido y que ya son parte de mí. Ocho años dan para mucho». Agradece también al presidente, Jokin Aperribay, «por hacer historia, por confiar en mí y por hacerme sentir importante en este proyecto que tantas alegrías nos ha dado. Tanto él, como Roberto, y ahora Erik, han llevado a la Real a otra dimensión». «Me voy tranquilo, porque sé que la Real está en manos de personas que aman el club», destaca.

Por supuesto, también se acuerda de los compañeros con los que ha compartido vestuario y todos los trabajadores que le han acompañado en el día a día de Zubieta: «Sois muchos a los que os considero amigos». Deja para el final «lo más importante», la afición. «Eskerrik asko denagatik zaletuei, zuek gabe honek ez luke zentzurik izango. Mila esker Anoetan zein Donostiako kaleetan jaso dudan babes eta maitasunarengatik. Me siento orgulloso de ser txuri-urdin y nunca dejaré de serlo. ¡Laister arte, txuri-urdinak!», culmina.

A continuación, el discurso íntegro de su despedida:

«Como guipuzcoano y donostiarra, desde pequeño soñaba con jugar en Anoeta vestido de txuri-urdin y lo he conseguido. Incluso he superado todas mis expectativas. Hoy se me hace difícil encontrar las palabras para despedirme. No ha sido fácil, pero ha llegado el momento de separar nuestros caminos y afrontar el reto de vivir una experiencia lejos de casa.

Después de 14 años en este club y de conocer la Real desde dentro, estoy aún más orgulloso de haber formado parte de ella. Esta temporada no hemos cumplido todos los objetivos que nos habíamos marcado, pero eso no empaña todos los momentos increíbles que he pasado aquí, en mi casa, donde he logrado un sueño tras otro, una Copa del Rey, cinco clasificaciones europeas, maravillosas noches de Champions, pero lo más importante ha sido el camino.

Me quedo con todas las relaciones y experiencias que he vivido en Zubieta. Ese día a día que tanto he disfrutado y donde tan feliz he sido. Quiero agradecer todo lo que hacen por este club y lo que han hecho por mí todos los técnicos de Zubieta, y en especial a Imanol, por su confianza y por los valores de trabajo que me ha transmitido y que ya son parte de mí. Ocho años dan para mucho.

Gracias al presidente, Jokin, por hacer historia, por confiar en mí y por hacerme sentir importante en este proyecto que tantas alegrías nos ha dado. Tanto él, como Roberto y ahora Erik, han llevado a la Real a otra dimensión. Me voy tranquilo, porque sé que la Real está en manos de personas que aman el club.

Gracias a cada uno de los compañeros con los que he compartido vestuario en este tiempo y a los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan en el día a día. Sois muchos a los que os considero amigos. Y por último, lo más importante. Eskerrik asko denagatik zaletuei, zuek gabe honek ez luke zentzurik izango. Mila esker Anoetan zein Donostiako kaleetan jaso dudan babes eta maitasunarengatik. Me siento orgulloso de ser txuri-urdin y nunca dejaré de serlo. ¡Laister arte, txuri-urdinak!»

