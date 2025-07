Zubimendi ya habla como nuevo 'gunner': «Es un gran cambio, pero estoy listo para empezar»

«Es un gran cambio, pero estoy listo para empezar». Son las primeras palabras que ha ofrecido Martin Zubimendi como nuevo jugador del Arsenal. El ... ya exjugador de la Real Sociedad ha asegurado en declaraciones a la web de su nuevo club que «una vez que tomé la decisión de marcharme, puse mis ojos en el Arsenal porque creo que su estilo de juego encaja bien conmigo».

El donostiarra cree que el conjunto londinense «es un equipo joven, muy motivado y ambicioso. Han demostrado su potencial recientemente, y creo que lo mejor está por llegar. En cuanto pones un pie aquí, te das cuenta de lo grande que es este club y este equipo. Andrea Berta y Mikel Arteta me han atendido muy bien y no me han dejado ninguna duda».

«Es un gran momento en mi carrera. Es lo que buscaba y lo que quería hacer», ha reconocido el centrocampista que dejará 70 millones de euros en las arcas de la entidad blanquiazul con su traspaso. En Londres se encontrará con Arteta, que suspiraba por tenerle bajo sus órdenes. «Tenemos mucho en común. Somos de la misma ciudad y hemos jugado en los mismos equipos. Tendremos algo de lo que hablar fuera del campo, me alegro», ha comentado sobre su nuevo entrenador, que como él también jugó en el Antiguoko y la Real.

No será la única cara familiar en Londres para Zubimendi. Volverá a compartir vestuario con Martin Odegaard, del que ha manifestado que «me sorprendió lo mucho que trabaja fuera del campo en el gimnasio. Está concentrado al 100% en su forma física». Por supuesto también se reencontrará con Mikel Merino, con quien formó el centro del campo txuri-urdin hasta hace dos temporadas. «Estoy contento de estar aquí con ellos. He jugado muchos partidos junto a Merino a lo largo de los años. Es importante porque me facilitará mucho la transición y estoy seguro de que me serán de gran ayuda».