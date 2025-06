Zubieta tiene hoy la última palabra

Termina hoy una travesía maravillosa. Lo será de todos modos porque la fotografía general que ha plasmado el filial txuri-urdin así lo acredita, ... amén de que hoy puede ser una jornada histórica. El Sanse está a un partido de ascender a Segunda división, la Liga Hypermotion para los puristas y reclutas del merchandising. Para ello debe sostener la ventaja que se trajo de Tarragona, 1-3, en Zubieta (20.00 horas, ETB1) que presentará una sensacional entrada. Como en la eliminatoria anterior jugada ante el Mérida, el Sanse juega con una cierta ventaja gracias a que acabó en mejor posición en la liga regular: si la eliminatoria acaba en empate tras la prórroga, no habrá penaltis y el Sanse ascenderá.

El filial blanquiazul va a completar una temporada sencillamente espectacular bajo la batuta de Sergio Francisco, Iosu Rivas e Imanol Agirretxe. De hecho el irundarra lo ha hecho tan bien que se ha ganado subir en el escalafón. Hace semanas que abandonó ya su trabajo con los potrillos para preparar a los puras sangres para las grandes carreras. Sus pupilos han completado una temporada maravillosa, al igual que Iosu Rivas, quien le ha dado su sello en este tramo final.

A diferencia del Nástic, ascender no era el objetivo inicial del filial txuri-urdin, pero como diría aquel 'ya que estamos aquí, para qué vamos a dejar pasar esta oportunidad'.

El Sanse ha realizado una sólida temporada, incrustado siempre en los puestos altos del grupo I de la Primera RFEF. Una travesía que comenzó hace diez meses, el 25 de agosto ante la Ponferradina y que acaba hoy. «El objetivo del Sanse siempre es formar, pero queremos poner la guinda y ascender», certificó Iosu Rivas en el encuentro que hubo el jueves para charlar y preguntar al preparador del filial.

En el crecimiento de los jugadores el partido de hoy tiene un hueco especial. Un encuentro donde hay que mantener una ventaja, donde hay que esperar un rato más en el suelo, advertirle al árbitro alguna circunstancia o tratar de aprovecharse de las artes que permite el fútbol cuando tienes una ventaja de dos goles en una eliminatoria.

Los jugadores del Sanse habrán visto cientos, miles de partidos de primer nivel, donde un equipo defiende una renta. Hoy serán ellos los protagonistas. Pero lo más importante es que es un equipo con buen pie. Su fútbol le ha llevado hasta aquí y se pretende que esa calidad, ese talento les haga ascender a Segunda. Y en el caso de algunos jugadores dar el salto al primer equipo.

Obviamente en Tarragona la cosa se ve desde el otro prisma y el entorno del Nástic apunta a que el fútbol fue injusto en el partido de ida, que un gol rápido les mete en la eliminatoria y que un filial puede no estar acostumbrado a este tipo de envites, con tanto en juego. El clásico panorama antes de un encuentro decisivo, una final. Suerte que los jóvenes, los nuestros, en esta ocasión parten con dos goles de ventaja. Y algo más.

Refuerzos de lujo

Ese algo más son Mikel Goti y Arkaitz Mariezkurrena. Un asunto que debería preocupar a los responsables del Nástic, ya que el Sanse en el choque de ida no pudo contar con sus dos jugadores diferenciales. Los datos hablan por sí solos ya que el de Gorliz y el astigartarra son los máximos goleadores del equipo y mucha parte del peligro del Sanse parte de sus botas.

Ambos partirán de inicio y no parece que haya muchos más cambios en el equipo de la dupla Rivas-Agirretxe. Los 1,97 de Arana volverán a guardar la meta con Rupérez, Peru, Beitia y Balda completando una defensa que ya se empieza a recitar de memoria. La vuelta de Goti al centro del campo hará trastocar un poco el once. Acompañarán al vizcaíno con toda probabilidad Carbonell y Gorosabel. Mariezkurrena estará acompañado por Astiazarán, uno de los destacados en Tarragona, y el último puesto en el once se lo juegan Marchal y Mikel Rodríguez. El entrenador tendrá en el banquillo mucho material con Orobengoa, Lebarbier, Carrera o Gibelalde. La gloria la tiene el Sanse a un paso.