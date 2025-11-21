Zubeldia sigue sin asomar y Beitia se mantiene arriba

Real SociedadZubeldia sigue sin asomar y Beitia se mantiene arriba
El azkoitiarra, con una sobrecarga en el muslo izquierdo, vuelve a ejercitarse al margen del grupo y es seria duda para Pamplona
San Sebastián
Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:49
La Real Sociedad ha llevado a cabo este viernes el último entrenamiento previo al encuentro del sábado (18.30 horas) frente a Osasuna en El ... Sadar. Lo ha hecho sin poder recuperar nuevos efectivos, después de que ayer se reincorporaran Barrenetxea y los últimos internacionales que quedaban por volver.
Zubeldia sigue sin asomarse en Zubieta tras regresar con una sobrecarga en el muslo izquierdo del amistoso con la Euskal Selekzioa el pasado sábado. El azkoitarra se ha ejercitado en el interior de las instalaciones y también ha realizado carrera continua sobre el José Luis Orbegozo. Es seria duda para el partido de mañana, a pesar de no sufrir una lesión de consideración. Sergio ofrecerá la convocatoria en las próximas horas.
Tampoco han saltado al césped del Z2, donde ha tenido lugar la sesión, Goti, Karrikaburu, Yangel Herrera, Óskarsson ni Rupérez, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Sergio ha contado con Fraga y Beitia del Sanse. El central tiene muchas papeletas de entrar en la lista en caso de confirmarse la baja de Zubeldia.
Los realistas se han entrenado bien protegidos con ropa para el frío en una gélida mañana en Zubieta. El buen ambiente ha reinado el inicio de la práctica, con varios ejercicios colectivos que han despertado las bromas entre los jugadores. La plantilla pondrá rumbo el mismo sábado a Pamplona por carretera.
