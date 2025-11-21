Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barrenetxea supera un obstáculo bajo las miradas de Turrientes y Zakharyan, esta mañana en Zubieta. ARIZMENDI

Real Sociedad

Zubeldia sigue sin asomar y Beitia se mantiene arriba

El azkoitiarra, con una sobrecarga en el muslo izquierdo, vuelve a ejercitarse al margen del grupo y es seria duda para Pamplona

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

La Real Sociedad ha llevado a cabo este viernes el último entrenamiento previo al encuentro del sábado (18.30 horas) frente a Osasuna en El ... Sadar. Lo ha hecho sin poder recuperar nuevos efectivos, después de que ayer se reincorporaran Barrenetxea y los últimos internacionales que quedaban por volver.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  3. 3 El temporal arrecia y cubre de nieve el interior de Gipuzkoa
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  6. 6

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  7. 7 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte
  10. 10

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zubeldia sigue sin asomar y Beitia se mantiene arriba

Zubeldia sigue sin asomar y Beitia se mantiene arriba