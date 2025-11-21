Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio, en el entrenamiento de esta mañana. Arizmendi
Real Sociedad

«Sabemos qué nos espera en El Sadar»

Sergio, consciente de qué va a tener enfrente mañana la Real, desvela que la buena racha les ayuda «a hacer cada vez más cosas»

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:18

Sergio Francisco ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta antes del choque que le medirá mañana a Osasuna en El Sadar (18.30 ... horas) retomando así la competición liguera tras el parón por los partidos internacionales. El técnico realista significó que «tenemos ganas de volver a competir, ha pasado el parón, lo hemos pasado entrenando esta semana y con muchas ganas de vivir ese partido en el Sadar. Creo que es un derbi muy interesante y con ganas de afrontarlo, de vivirlo y si podemos, ganarlo».

