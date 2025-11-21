«Sabemos qué nos espera en El Sadar»

Sergio Francisco ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta antes del choque que le medirá mañana a Osasuna en El Sadar (18.30 ... horas) retomando así la competición liguera tras el parón por los partidos internacionales. El técnico realista significó que «tenemos ganas de volver a competir, ha pasado el parón, lo hemos pasado entrenando esta semana y con muchas ganas de vivir ese partido en el Sadar. Creo que es un derbi muy interesante y con ganas de afrontarlo, de vivirlo y si podemos, ganarlo».

Sobre las bajas, ha comentado que «son reales y cada semana hay jugadores que no pueden participar. A Osasuna le pasa lo mismo pero al final cuando se hacen plantillas tan amplias es por esto, tienes que preparar el partido con los efectivos que tengas, y preparar el partido lo mejor posible». Francisco también ha hablado de Igor Zubeldia, quien se cae de la lista y ha dicho que «esperamos hasta el último momento» pero no ha querido arriesgar. Sobre su sustituto no ha desvelado nada. «Tenemos cuatro buenos centrales (con la entrada de Beitia) y los que lo hagan, lo harán con garantías», ha afirmado.

Francisco sabe lo que es vivir un partido en El Sadar, donde todo parece suceder a más revoluciones. «Somos conscientes de que es un partido que nos va a exigir, por la velocidad, por el juego, por cómo empuja la gente», ha comentado el irundarra. «Todo el mundo sabe el partido que nos vamos a encontrar, no nos va a sorprender, los amistosos que hemos jugado contra ellos también le conocemos y será ese Osasuna de ocupar pasillos de fuera, centros al área y estar concentrados en defensa». Ha comentado que Barrenetxea y Kubo «llegan bien, Barrene ha hecho dos entrenamientos y está perfecto y Kubo le han venido bien esos dos partidos con Japón, está con chispa».

La Real comparecerá en El Sadar después de haber firmado ocho puntos de doce posibles, que ha significado un chute de moral para la plantilla, como reconoce el técnico realista. «Por supuesto que nos ha ayudado», comenta Sergio, «de estar en un momento de supervivencia a sumar ocho de doce ha hecho que seamos algo más agresivos y no nos paramos ahí, queremos seguir mejorando cosas y nos ha ayudado en el estado de ánimo. Ahora tenemos más recursos en la competición y tratamos de alargar los buenos minutos de partido». Eso sí, sobre marcar en los últimos minutos ha dicho que «me gusta que el equipo crea hasta el final pero me gustaría también ponernos por delante. Eso hará que estemos más tranquilos».