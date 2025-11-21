Sergio: «¿Oyarzabal? Me habría gustado que hubiera jugado algún minuto menos con la selección»
La Liga regresa tras el parón por selecciones y la Real tratará de alargar la racha positiva de cuatro duelos seguidos sin perder
Alexis Algaba
San Sebastián
Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:08
La Liga regresa este fin de semana con su jornada número 13 y la Real Sociedad visitará a Osasuna con el objetivo de alargar su racha de cuatro partidos seguidos sin perder y alejarse así de los puestos de descenso. El entrenador txuri-urdin, Sergio Francisco, ofrecerá sus impresiones de cara a este importante duelo en Pamplona.
13:55
Bihar arte!
Hasta aquí la comparecencia de Sergio Francisco.
Mañana volveremos con el partido en directo de El Sadar (18.30 horas). Que pasen buena tarde.
Bihar arte!
13:49
Goles al final de los partidos
«Me gusta que el equipo crea hasta que pite el árbitro al final pero también me gustaría ponerme siempre por delante antes. Remontar siempre cuesta más para llevarse el partido que ponerse antes por delante. Debemos cuidar eso para poder estar más tranquilos».
13:48
Caleta-Car y baja de Yangel
«Duje ha vuelto bien de la selección y ha venido contento. Más allá de su fallo en un gol. Le veo bien para mañana pero hay cuatro centrales que están sanos para elegir. En cuanto a Yangel, vamos a seguir utilizando los jugadores que tenemos y que están evolucionando a mejor. Esperemos que se recupere lo antes posible pero mantendremos ahora a los jugadores que están».
13:46
Clasificación
«Nos ha ayudado el plus de confianza de no vernos ahí abajo. En el estado de ánimo ayuda pero debemos sentirnos mejor más rato»
13:45
Oyarzabal con la selección
«Lo veo un poco así para que no se lesione. Me gusta que juegue a ese nivel en la selección, pero me gustaría que jugase algún minuto menos para que esté más descansado. Pero ha llegado bien y le veo bien».
13:44
Umar Sadiq
«Su gol en El Sadar son cosas que salen en la semana. Se le ha dado bastante bien El Sadar. A ver si mañana marca gol»
13:44
Primeras partes de Osasuna
«El equipo de casa siempre se engancha a la gente en el primer cuatro de hora. Osasuna eso lo tiene implícito. Después a ver cómo va cuajando el partido. Y siempre hablo de la media hora final en la que tenemos gente para dar ese cambio de ritmo».
13:43
Los centros laterales
«Me preocupa ser eficientes para dar respuestas a las potencialidades de Osasuna. Somos responsables y le hemos dado importancia y somos conscientes de que todos debemos dar un plus para ello. Osasuna tiene jugadores muy altos».
13:42
Plan de partido El Sadar
«Somos conscientes que es un partido que nos va a exigir. El público está encima. Jugar en Pamplona...todos saben de la exigencia, pero lo sabemos y no nos debe sorprender. Tienen recursos para distintos sistemas de fútbol, pero conocemos esa fórmula de juego por bandas y centros al área y debemos estar atentos».
13:40
Budimir y Moncayola bajas
«Son muy importantes para ellos pero tienen recursos con perfiles parecidos para sustituirlos. O manejar diferentes sistemas. Tienen recursos de sobra para sustituirlos».
13:40
Kubo
«Llega muy bien. Ha tenido los dos partidos con la selección y le ha servido para coger ritmo. Está con ganas y nos va a ayudar».
13:39
Barrenetxea
«Hemos tenido toda la prudencia para estar con el grupo bien. Sin hematoma... Ha hecho dos entrenamientos y está muy bien».
13:39
Planteamiento ante Osasuna
«Me gustaría ver siempre una Real propositiva. Ante el Elche el plan era ser más propositivos pero nos convertimos en un equipo al contrataque. Me gusta que el equipo pueda funcionar en distintas fases y dependiendo de que bloque. Me gustaría estar más con balón»
13:38
Beitia
«Hemos entrenado con jugadores de Sanse en este parón. Hasta ahora no lo hemos hecho porque teníamos suficientes jugadores. Al final se queda Luken Beitia porque mañana puede tener participación»
13:37
Dinámica de Osasuna
«Es la realidad de cada partido. Es difícil ver en primera un partido con ventaja de dos goles. Es un partido para cuidar los detalles».
13:36
Partido fuera de casa
«Afronto el partido como esa oportunidad de cerrar eso de no ganar fuera de casa. Ir y sacar los tres puntos. Estuvimos cerca en Vigo, en Elche... esa sensación de que podemos ganar. Sabiendo que es un partido dificilísimo, con un rival enfrente de Osasuna»
13:31
En breves minutos arrancará la rueda de prensa de Sergio
13:27
La convocatoria con la vuelta de Barrene
📋 Convocatoria. pic.twitter.com/prPlaufEDa— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 21, 2025
12:39
Arratsalde on!
¡Buenos y fríos viernes!
El temporal ha llegado a Gipuzkoa coincidiendo con el regreso de La Liga. La Real regresa mañana a competición en un duelo ante Osasuna en El Sadar. Un partido en el que buscará seguir sumando tras cuatro jornadas consecutivas sin perder. Veremos lo que nos cuenta en sala de prensa el técnico Sergio Francisco en la previa del duelo.
No se despisten... ¡arrancamos!
-
