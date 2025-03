Zubeldia: «El Manchester United es un gran equipo pero le podemos ganar»

A Igor Zubeldia le hace ilusión la eliminatoria ante el United, porque son «partidos que no se juegan todos los días. Ya hemos jugado varias ... veces ante ellos en los últimos años aunque lo cogemos como si fuera la primera vez. El calendario que nos ha tocado es duro, pero es una señal buena jugar cada tres días. Lo estamos gestionando bien para llegar física y mentalmente frescos, Imanol está rotando y llegamos bien».

El azkoitiarra de la Real Sociedad elogia al conjunto inglés. «En la Liga no está demostrando su mejor nivel, pero en Europa lo está haciendo bien. El Manchester es un gran equipo técnicamente y en cuanto a experiencia. Tenemos que intentar hacer nuestro juego y de ahí hacia adelante competir. Aunque no esté bien, lo de favorito hay que demostrarlo en el campo. El Manchester es el Manchester. Un gran equipo que tiene una gran plantilla».

Confiesa que en el vestuario hay muchas ganas ante este partido. «El equipo está motivado e ilusionado. No todos los días se juegan estos partidos y hay que disfrutar de estos momentos. Debemos salir al campo como si fuese una final para conseguir un buen resultado».

En su opinión, volverá a ser importante la respuesta del público. «Es increíble el apoyo que nos está dando la gente. Se ve en cada partido de casa. Tenemos que aprovechar ese factor extra de jugar en casa para sacar un buen resultado. Saldremos a ganar pero sabiendo que hay un partido de vuelta. Si no se consigue ganar hay que tener en la mente que hay otra oportunidad».

Reconoce que haber superado la ronda anterior frente al Midtjylland le ha dado un plus de confianza. «Hace tiempo que no conseguíamos pasar una eliminatoria europea. Por suerte lo hemos conseguido. Sabemos lo que es ganar contra el Manchester. Es un gran equipo. Miedo no tenemos pero les respetamos. Estamos con confianza e ilusión porque creemos que podemos ganar. La clave será lo que hagamos nosotros en el campo. Eso es lo importante. Ser nosotros mismos, hacer nuestro juego y estar acertados en las dos áreas. Ahí va a estar la clave».