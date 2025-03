Imanol: «El Manchester es favorito para ganar la Europa League, pero podemos ganar»

16:19

Imanol, sobre la estrategia

No tiene nada que ver con las salidas del pasado verano. Es porque yo no estoy eligiendo bien las jugadas de estrategia. En muchas situaciones se han hecho bien las cosas pero por pequeños detalles no ha salido y no hemos sido capaces de hacer gol. Por error nuestro o acierto del rival. El United no es sólo balón parado. Si lo pensamos les estaríamos faltando al respeto. Es un grande de Europa. Si ahora mismo vamos a menospreciar a un equipo como el Manchester, se nos olvidan muy pronto las cosas. No voy a ser yo el que menosprecie al rival que tengo enfrente, por la calidad y el nivel que tienen los jugadores, por lo que está intentando implantar el nuevo entrenador y por todo lo que hacen, que hacen muchas cosas y muy bien. No es sólo el balón parado o el juego vertical. Mañana nos obligarán a hacer un auténtico partidazo para poder competir.