Zubeldia, a la llegada a Japón: «Estamos con ganas, motivados para empezar la temporada»

Tras su llegada a Nagasaki para dar inicio a la gira nipona, Igor Zubeldia, una de los pesos pesados de la Real Sociedad y ... capitán general del equipo junto a Aritz Elustondo ante la salida de Zubimendi y la ausencia de Oyarzabal en el viaje a Japón, ha hecho balance de las sensaciones del club txuri-urdin en el arranque de la temporada y analizado las sensaciones de la plantilla de cara a la próxima semana en el País del Sol Naciente.

«Mucho cambio. Hemos venido del fresco al calor. Acabamos de llegar tras muchas horas de vuelo y hay que sumar también el cambio horario», ha señalado el defensa tras aterrizar después del vuelo Madrid-Nagasaki de 12 horas.

El futbolista también se ha referido en sus primeras declaraciones en suelo japonés al ambiente de fútbol que se respira en este lado del mundo, afición la cual ha aplaudido. «Aquí se ve qué afición hay al futbol. Eso es bueno. Que venga tanta gente es bueno, ese ambiente nos ayuda a entrar en el partido. Es de agradecer el recibimiento que nos han hecho».

En sus declaraciones, el defensa ha expresado que esta gira nipona es «importante para coger ritmo» y poder alcanzar la mejor versión física de todos los integrantes de la plantilla. «Las lesiones son muy malas noticias por eso lo importante es mantenerse bien físicamente, ir cogiendo fuerza porque si empiezas por detrás es difícil entrar en el equipo».

Sobre la ausencia de algunos de su compañeros en la concentración - Oyarzabal, Remiro, Aramburu, Sucic, Sadiq y Zakharyan se han quedado en Zubieta bajo las órdenes de Iosu Rivas- el futbolista de Azkoitia ha valorado que «eso es trabajo del entrenador pero estamos muchos. Algunos allí, pero hemos venido también muchos aquí. El ambiente es muy bueno y el asunto de los minutos es del entrenador, nosotros tenemos que jugar».

Zubeldia también ha comentado los cambios en el área técnica así como la salidas y posibles incorporaciones de compañeros. Una serie de novedades con respecto al curso pasado en la Real Sociedad, con el adiós de Imanol o Zubimendi y la llegada de Sergio, al banquillo que afronta con ilusión. «Siempre hay jugadores que se van pero lo importante es que esto lo tenemos que sacar adelante los que estamos. Hay buen grupo tanto entre los jugadores, como con el staff, hay ilusión tanto entre los jóvenes como entre quienes llevamos más tiempo aquí, estamos con ganas, motivados para empezar la temporada y esperamos conectar lo mejor posible con nuestros aficionados».

Una temporada que está a punto de arrancar pero para la que todavía queda trabajo por delante, de momento en Japón, y para la que los futbolistas de la Real Sociedad se preparan ya bajo las órdenes de su nuevo entrenador. «Nos estamos conociendo ahora, todavía no sabemos cómo vamos a jugar, no lo hemos entrenado. Parece que no va a haber un solo sistema, va a haber cambios pero lo vivido estas dos semanas ha sido muy positivo. Hay muy buena dinámica y la verdad es que hemos estado muy a gusto», ha concluido Zubeldia.