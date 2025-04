Xabi Alonso tajante sobre los rumores sobre el Real Madrid: «No quiero hablar sobre el futuro»

Moises Arrieta San Sebastián Sábado, 19 de abril 2025, 13:17 Comenta Compartir

Tras la reciente eliminación en la Champions League del Real Madrid ante el Arsenal, el nombre de los exjugadores de la Real Sociedad como Mikel Merino, Martin Odegaard, Kieran Tierney y Mikel Arteta, han vuelto a sonar con fuerza en el mundo del fútbol. Y es que ha sido especialmente bajo las órdenes del entrenador donostiarra que el club londinense ha vuelto a medirse con los mejores.

Caso similar el que está ocurriendo con otro guipuzcoano en Alemania, Xabi Alonso. Tras la derrota de Ancelotti ante Arteta por 5-1, el nombre del tolosarra ha vuelto a llenar los comentarios del entorno madridista, colocándolo como el preferido de la afición blanca para sustituir al técnico italiano en el banquillo del Santiago Bernabéu.

El que una vez fue entrenador de la Real Sociedad B es conocedor de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid. A pesar de ello, Alonso lo tiene muy claro: «Para nosotros (los rumores sobre el Real Madrid) no son nada. Estamos concentrados en la temporada, que aún no ha acabado. Nos quedan cinco partidos de liga por jugar y debemos tener eso muy claro en la cabeza. No quiero que perdamos la concentración», enfatiza.

Además, declaró ante los medios que se trata de un tema, que de momento, no es importante. «No hay que hablar del futuro, no es bueno que perdamos la concentración. No quiero hablar demasiado sobre especulaciones, rumores o el futuro. Nunca he hecho eso con los jugadores o el equipo. No es bueno para una preparación adecuada», afirmaba el exjugador de la Real Sociedad.

Xabi Alonso ha dejado claro durante la rueda de prensa que aún le queda mucho por hacer con el Bayer 04. Los 'leverkusener' están a cinco partidos del final de la temporada y aún pueden conseguir arrebatarle el título al Bayern Múnich, quien lidera la clasificación con una ventaja de seis puntos sobre el segundo, el Leverkusen. Además culminada la actual campaña, Alonso seguiría con contrato vigente, en principio, hasta junio de 2026.