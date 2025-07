Urko González de Zárate: «A mí me dijeron que me iba a quedar en la primera plantilla»

Hasta que lleguen los fichajes una de las caras 'nuevas' de la pretemporada de la Real es la de Urko González de Zárate tras su ... exitosa cesión al Espanyol. El gasteiztarra ha vuelto siendo otro futbolista diferente al que se marchó y aspira a hacer un hueco en la plantilla. Por de pronto le han dicho que cuentan con él. «A mí me dijeron que me iba a quedar en la primera plantilla de la Real. Igual hay mucha gente, pero lo que tengo que hacer es centrarme en el día a día. No sé lo que querrán pero a mí me dijeron que contaban conmigo», asegura.

En su paso por el Espanyol «he cogido experiencia, he jugado, creo que lo he hecho bien y tengo ganas de dar ese salto definitivo para poder quedarme», explica. «El Espanyol me lo dio todo cuando más lo necesitaba. Entonces necesitaba jugar, pude hacerlo, lo hice bien y nos mantuvimos. Al final la experiencia fue muy positiva. Cuando buscas salir decidido, lo que intentas es jugar el máximo número de minutos posibles y fue el caso».

«Aquí estaba en una situación un poco complicada. No contaba y no tenía muchos minutos o me quedaba desconvocado. Al final se dio la oportunidad de salir cedido y había que ir para adelante»

Recuerda Urko que «aquí estaba en una situación un poco complicada. No contaba y no tenía muchos minutos o me quedaba desconvocado. Al final se dio la oportunidad de salir cedido y había que ir para adelante porque era una oportunidad de jugar en Primera y fue muy bien».

Su salida al Espanyol no le aseguraba el protagonismo que aquí le quitaban Zubimendi o Turrientes, porque «allí nadie me garantizaba nada». Sin embargo, «creía que lo mejor era salir y buscar los minutos que aquí me faltaban y por suerte lo jugué todo».

Esa cesión le ha permitido mejorar «muchas cosas». Por ejemplo, «el tema de la presión. Defensivamente allí nos exigían mucho y algo he mejorado. Cuando juegas es cuando mejoras», señala.

Ahora, y sin la presencia de Martin Zubimendi, en principio, se le abre la puerta, aunque Urko es precavido y recuerda que aunque «Martin se ha ido, hay muchos otros futbolistas. El nivel de la Real es muy alto, pero intentaré darlo todo».

El '4' de Zubimendi

Desde luego, lo que no se le pasa por la cabeza es pedir el '4' del de Gros. «No, que va. Tengo el '15' y con el '15' estoy bien».

Asegura no temer la competencia porque «la competencia siempre es sana y hace que te exijas hasta el final» e intentará convencer a Sergio «dándolo todo, aprovechando los minutos que tenga y entrenando muy duro. Luego será decisión de él».

«Sergio me pidió que fuera el del Espanyol»

De momento, desvela que el técnico irundarra «me pidió que fuera el del Espanyol», aunque aún no ha explicado a la plantilla si tiene pensado jugar con uno o dos pivotes. «Llevamos cuatro días entrenando y no hemos trabajado mucho tácticamente. Ya nos comentará lo que quiere y trataré de amoldarme a lo que pida».

Por último, y cuestionado por su experiencia en el Sanse en Segunda División y lo que les puede esperar a los potrillos la próxima temporada, comentó que «la categoría es muy exigente. Los jugadores son muy jóvenes pero en Segunda van a aprender mucho. Creo que con el equipo que tienen si hacen bien las cosas les va a ir bien».