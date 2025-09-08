Turrientes y Zakharyan , a pleno rendimiento

La Real Sociedad ha comenzado este lunes a preparar a conciencia el partido del sábado ante el Real Madrid (16.15 horas), pero todavia con ... notables ausencias por el parón internacional y las lesiones. La principal novedad ha sido la presencia de Beñat Turrientes y Arsen Zakharyan, ausentes en la práctica del jueves en Anoeta, el beasaindarra por un golpe en la rodilla producida por una entrada de Sucic y el ruso por unas molestias. Unai Marrero, por su parte, se ha ejercitado a medias, sin realizar trabajo específico de portería, por la contusión que en su mano derecha le provocó un pisotón en el entrenamiento del pasado miércoles.

🔙 Vuelta al trabajo en Zubieta.

🔜 A por el reto del sábado. pic.twitter.com/0HM4SjynbU — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 8, 2025

Las ausencias en la práctica han sido las esperadas. Sadiq Umar continúa con lo que llaman el proceso de recuperación del problema vírico que sufrió hace ya unas semanas. No tiene nl la condición física ni el ritmo para ejercitarse con el resto y probablemente ni la motivación, con el mercado de Arabia Saudí todavía abierto hasta el día 11, pero de momento sin novedades. No se puede vaticinar qué sucederá a medio o largo plazo con él, pero de momento está descartado para los siguientes encuentros.

Tampoco han participado en la sesión preparatoria los dos lesionados, Yangel Herrera y Orri Oskarrson, a los que no se espera próximamente. Y de entre los internacionales sólo ha asomado por Zubieta Jon Martín, aunque se ha ejercitado aparte. Oyarzabal y Remiro deben ser los siguientes en incorporarse, pero habrá que esperar más para que lo hagan Caleta-Car, Take Kubo y Jon Mikel Aramburu.

Entre los participantes hay dos que, en teoría, siguen teniendo posibilidades de marcharse a mercados exóticos, aunque cada día es más improbable: Brais y Odriozola. Y de entre los nuevos fichajes, sólo se han ejercitado Guedes y Soler. Este último podría debutar contra el Real Madrid el sábado.