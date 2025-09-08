Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zakharyan, junto a Aihen Morquecho

Turrientes y Zakharyan , a pleno rendimiento

Entrenamiento bajo la lluvia en Zubieta ya preparando el duelo contra el Real Madrid, todavía sin los internacionales y sin los lesionados Sadiq, Yangel Herrera y Óskarsson

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:46

La Real Sociedad ha comenzado este lunes a preparar a conciencia el partido del sábado ante el Real Madrid (16.15 horas), pero todavia con ... notables ausencias por el parón internacional y las lesiones. La principal novedad ha sido la presencia de Beñat Turrientes y Arsen Zakharyan, ausentes en la práctica del jueves en Anoeta, el beasaindarra por un golpe en la rodilla producida por una entrada de Sucic y el ruso por unas molestias. Unai Marrero, por su parte, se ha ejercitado a medias, sin realizar trabajo específico de portería, por la contusión que en su mano derecha le provocó un pisotón en el entrenamiento del pasado miércoles.

