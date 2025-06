Los tres realistas pasan la criba de la Sub-21

Aitor Fraga, Beñat Turrientes y Pablo Marín pasan la última criba y están incluidos en la lista definitiva de 23 jugadores de la selección ... Sub-21 para el Europeo de la categoría que tendrá lugar entre el 11 y el 28 de este mes en Eslovaquia. Así las cosas, los tres realistas disputarán este viernes (20.30 horas) un amistoso contra Ucrania en Alcorcón y el domingo viajarán a Bratislava para la disputa del torneo continental. La selección española juega ante los anfitriones de Eslovaquia el 11 de junio (18 horas), contra Rumanía el sábado 14 (18 horas) y ante Italia el martes 17 (21 horas). El objetivo del combinado dirigido por Santi Denia es ser campeones por sexta vez en esta categoría.

Fraga, Turrientes y Marín fueron elegidos en la primera convocatoria de 26 y, tras estos días de concentración, no han sido ninguno de los tres excluidos. Al final, los descartes son el sevillista Kike Salas, Andrés García, del Aston Villa y Mayenda, del Sunderland. Fermín López no podrá jugar este Campeonato de Europa Sub-21 porque estará con la absoluta en la Nations League, mientras que Matías Fernández-Pardo, al que han nacionalizado recientemente, no pudo entrar ni en la prelista porque su equipo, el Lille, no le dio el permiso.

Rivas pierde a su portero titular

Así las cosas, Iosu Rivas, técnico del Sanse, pierde a su portero titular, Aitor Fraga, para el partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda, el de este domingo ante el Mérida en Zubieta, y también para una hipotética final en pos de una plaza en Segunda División ante el Murcia o el Nàstic. El arquero hernaniarra estuvo inspirado en tierras extremeñas, donde pudo mantener su portería a cero. Marín, enrolado en la dinámica del primer equipo durante toda la temporada y titular indiscutible con Imanol en los últimos meses, ya había sido descartado para estos partidos del filial. Turrientes, líder y referente de la Sub-21, tiene una ocasión pintipirada para recuperar confianza en este torneo.

Si las cosas le van perfectas a 'la rojita', dejarán de competir el próximo día 28 de junio. Considerando que la pretemporada del primer equipo comienza el 7 de julio, los tres realistas Sub-21 tendrían que reincoporarse más tarde para gozar de unas vacaciones más extensas.