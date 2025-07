«La trayectoria de Mikel es de 10; esas marcas son para elegidos»

Ángel López San Sebastián Sábado, 12 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Como es normal, el peso de Mikel Oyarzabal en el equipo y en el vestuario ha ido in crescendo según han ido pasando los ... años. En sus primeros pasos, con el dorsal '28', bastante tenía con rascar minutos y labrarse la gloria con sudor. Ya cuando en 2018 cambió el '18' por el '10', que heredó de Xabi Prieto, era un líder en ciernes. Pero no fue hasta 2023, cuando Asier Illarramendi decidió mudarse a Estados Unidos, cuando asumió el brazalete de capitán y comenzó a ejercer de tal en todos los aspectos, aunque ya lo era in pectore en muchos de ellos.

«Si te digo la verdad, no pensaba que llegaría hasta tan arriba; es muy, muy dificil conseguir lo que ha conseguido», dice a DV Illarramendi, anterior capitán de la Real: «Llegar al primer equipo es una cosa y mantenerte es otra; lo que ha conseguido, jugar tantos partidos a su edad, meter tantos goles y convertirse en buque insignia de esta Real está al alcance de los elegidos». Así lo describe un futbolista que también llegó a los 253 encuentros oficiales en la Real pese a sus dos campañas en el Madrid y su posterior lesión de gravedad. Illarra, siete años mayor que Mikel, ya tenía un recorrido cuando irrumpió el de Eibar en la primera plantilla. Y ya intuyó madera de jugadorazo, con una virtud: «Mikel siempre ha tenido la cabeza donde tenía que tenerla», apunta. «Desde que entró en el primer equipo, se le veía que era un chaval maduro, listo y con la cabeza bien amueblada», añade. Sabe de primera mano que Oyarzabal estaba «siempre atento, escuchando y aprendiendo de los más veteranos del equipo». Por eso, Illarramendi establece que «estaba claro que algún día llegaría a ser el gran capitán que es hoy en día». Números de leyenda No obstante, para el de Mutriku resultaba «impensable» que el actual '10' pudiera alcanzar los registros que ya tiene y rubricara un expediente como el que presenta: «Es una trayectoria de 10», resume. «A su edad, tener esas marcas es de elegidos. Ya le costará al siguiente romper los récords que él ostenta. Tiene unos números de leyenda. Y ojalá siga aumentándolos. Será bueno para todos», destaca Illarramendi.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión