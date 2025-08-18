Sucic, apartado temporalmente de la selección

Luka Sucic, centrocampista de la Real Sociedad, ha sido apartado temporalmente de la selección de Croacia y no irá con su selección para los ... partidos ante las Islas Feroe y Montenegro después de que Zlatko Dalic, el seleccionador, le haya dejado fuera por acudir un día antes de un partido a la boda de su hermana cuando en un principio tenía permiso para ello, según informan diversos medios croatas. Dalic ha dado la lista este lunes, en la que no está Sucic, apartado temporalmente puesto que se espera que en la convocatoria de octubre sea uno más.

El problema viene de lejos puesto que todo sucede el pasado mes de junio en la última ventana de selecciones de la pasada temporada. Sucic informó al seleccionador y a la federación de su país un mes y medio antes de que tenía intención de ir a la boda de su hermana el 8 de junio, un día antes del Croacia-República Checa, pidiendo permiso para perderse tan solo un entrenamiento, el del día previo al encuentro. La primera reacción de Dalic fue que no iba a haber problema alguno si no se perdía el partido, por eso Sucic se incorporó a su selección con el resto de sus compañeros.

Así las cosas, Sucic completó todos los entrenamientos previos mientras que el día 6 jugó y goleó con Croacia ante Gibraltar en el primer partido de esa ventana. El problema surge después cuando Sucic le recuerda a Dalic que tenía intención de perderse el entrenamiento para acudir a la boda de su hermana, pero que estaba disponible para el partido del día siguiente ante la República Checa como habían acordado tiempo atrás. Es entonces cuando Dalic no le da el permiso que sí que le había verbalizado mes y medio antes y le comunica al realista que si se perdía ese entrenamiento iba a tener consecuencias, como ha quedado demostrado en la convocatoria.

El tema ha causado cierto revuelo en Croacia, aunque la mayor parte de la afición como la prensa croata está cargando contra Dalic y la federación porque tanto el choque como ante Gibraltar y República Checa eran amistosos y Sucic tenía permiso un mes antes para acudir a la celebración familial.

Este tema no es algo nuevo, puesto que a Caleta-Car, que sí que está en la lista, le sucedió lo mismo en 2022 cuando se ausentó en un entrenamiento para casarse con la que es su actual esposa. El central dejó brevemente la selección nacional en junio de 2022 para acudir a su boda en Dubrovnik, aunque regresó a Split al día siguiente para la concentración. Dalic, en cambio, no le dio ni un solo minuto en los tres partidos siguientes y no lo convocó durante dos años. El nuevo fichaje de la Real se perdió el Mundial de Catar y la Eurocopa de Alemania. Sucic, en cambio, no parece que se vaya a perder más convocatorias salvo la del parón de septiembre puesto que la situación parece olvidada.