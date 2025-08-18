Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sucic, durante un partido de Croacia HSN
Real Sociedad

Sucic, apartado temporalmente de la selección

El realista no irá con Croacia por decisión del seleccionador Dalic al acudir un día antes de un partido a la boda de su hermana cuando en principio tenía permiso para ello

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:45

Luka Sucic, centrocampista de la Real Sociedad, ha sido apartado temporalmente de la selección de Croacia y no irá con su selección para los ... partidos ante las Islas Feroe y Montenegro después de que Zlatko Dalic, el seleccionador, le haya dejado fuera por acudir un día antes de un partido a la boda de su hermana cuando en un principio tenía permiso para ello, según informan diversos medios croatas. Dalic ha dado la lista este lunes, en la que no está Sucic, apartado temporalmente puesto que se espera que en la convocatoria de octubre sea uno más.

