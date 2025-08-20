La sorprendente posición en la que finalizará la Real Sociedad la Liga según el 'superordenador' de Opta

Ángel López San Sebastián Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:56 Comenta Compartir

La Real Sociedad saldó con empate fuera de casa ante el Valencia su primer encuentro de la temporada, pero tampoco evidenció cuáles son sus posibilidades reales esta temporada. El superordenador de OPTA no es muy optimista con las opciones de la escuadra txuri-urdin. Esta herramienta de 'The Analyst', basada en las cuotas de mercado y el rendimiento reciente de cada equipo y su proyección a futuro, establece que el puesto más lógico y probable en el que acabará el cuadro de Sergio es el 9º, dos posiciones mejor que el pasado curso, pero fuera de los puestos europeos. Hay expertos que son mucho más optimistas.

La previsión de OPTA es que la Real sumará 50 puntos al finalizar la temporada, cosecha que le dejaría lejos de los puestos europeos. Es más, otorga a los guipuzcoanos más opciones de descender a Segunda (10,27%) que de quedar entre los cuatro primeros (7,82%). Si disputar una competición continental está destinado a sólo siete equipos y no ocho como la pasada campaña, esta Real sólo goza de cerca de un 25% de posibilidades de retornar a Europa según esta proyección.

Para el supeordenador, el campeón de Liga, volverá a ser campeón de Liga, por delante del Real Madrid y el Atlético de Madrid y el cuarto clasificado será el Villarreal. Detrás del 'submarino amarillo' y por delante de la Real quedarían el Athletic, el Betis, Osasuna y el Rayo Vallecano.

Muy errático hace un año

Y aunque se trata de un prestigioso modelo de predicción, que utiliza entre otras herramientas la Inteligencia Artificial, está a años luz de ser infalible. Lo demuestran las previsiones que lanzó en vísperas del primer encuentro de la pasada temporada. Entonces, predijo que el Real Madrid iba a ser campeón de Liga y le otorgó un 86% de opciones de alzar un título que se llevó el Barcelona. También le daba al Girona un 0% de posibilidades de clasificarse por detrás del 15º tras su gran campaña de Champions y terminó 16º, sufriendo para salvar la categoría. También predijo que la Real sería sexta, cinco puestos por encima del real al final de la campaña, que fue el undécimo.