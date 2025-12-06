Sigue el Sanse - Sporting en directo

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 17 S06/12 · Árbitro: Eder Mallo Fernández
Real Sociedad de Fútbol
18:30h.
0
-
0
Sporting
Min. 46
RS2
SPO
Tarjeta amarilla Min 8'
Job Ochieng ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 28'
Lucas Perrin ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 28'
César Gelabert ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:29
45'+1'
Final primera parte, Real Sociedad B 0, Sporting Gijón 0.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
44'
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
44'
Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).
44'
Remate fallado por Guille Rosas (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
41'
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área.
39'
Remate fallado por Lander Astiazarán (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
38'
Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Dani Queipo.
37'
Se reanuda el partido.
36'
El juego está detenido debido a una lesión Gorka Carrera (Real Sociedad B).
36'
Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).
36'
Dani Queipo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
33'
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
33'
Tomás Carbonell (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
33'
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
31'
Fuera de juego, Real Sociedad B. Tomás Carbonell intentó un pase en profundidad pero Gorka Carrera estaba en posición de fuera de juego.
31'
Fuera de juego, Sporting Gijón. Rubén Yáñez intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
30'
Remate fallado por Job Ochieng (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
29'
César Gelabert (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
29'
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
29'
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
29'
Lander Astiazarán (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jon Garro.
20'
Fuera de juego, Sporting Gijón. Álex Corredera intentó un pase en profundidad pero César Gelabert estaba en posición de fuera de juego.
20'
Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Guille Rosas con un centro al área.
19'
Mano de Job Ochieng (Real Sociedad B).
16'
Tomás Carbonell (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.
16'
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
14'
Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Guille Rosas.
14'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Job Ochieng (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ibai Aguirre.
12'
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Falta de Tomás Carbonell (Real Sociedad B).
11'
Remate fallado por Peru Rodríguez (Real Sociedad B) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lander Astiazarán con un centro al área tras un saque de esquina.
11'
Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Guille Rosas.
9'
Job Ochieng (Real Sociedad B) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
8'
Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).
8'
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Remate fallado por Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área.
3'
Mano de Álex Corredera (Sporting Gijón).
3'
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).
2'
Remate rechazado de Gorka Carrera (Real Sociedad B) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jon Ansotegi
4-1-4-1
Aitor Fraga
portero
Jon Garro
defensa
Peru Rodríguez
defensa
Iker Calderon
defensa
Jon Balda
defensa
Tomás Carbonell
centrocampista
Lander Astiazarán
centrocampista
Jon Eceizabarrena
centrocampista
Ibai Aguirre
centrocampista
Job Ochieng
centrocampista
Gorka Carrera
Delantero
Borja Jiménez
4-2-3-1
Rubén Yáñez
portero
Guille Rosas
defensa
Eric Curbelo
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Justin Smith
centrocampista
Nacho Martín
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Dani Queipo
centrocampista
Juan Otero
Delantero
47,1%
RS2
52,9%
SPO
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|3
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|4
|6
|Faltas cometidas
|4
|
