LaLiga Hypermotion Jornada 17 S06/12 · Árbitro: Eder Mallo Fernández

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad de Fútbol

18:30h.

0

-

0

Sporting

Escudo Real Sporting de Gijón

Min. 46

RS2

SPO

Tarjeta amarilla Min 8'

Job Ochieng ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 28'

Lucas Perrin ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 28'

César Gelabert ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Sigue el Sanse - Sporting en directo

Los de Ansotegi vuelven a casa, donde todavía no han perdido, para tratar de volver a sumar y poner distancia con el descenso

Minuto a minuto

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:29

Icono45'+1'

Final primera parte, Real Sociedad B 0, Sporting Gijón 0.

45'+1'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono44'

Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).

Icono44'

Remate fallado por Guille Rosas (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono41'

Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono39'

Remate fallado por Lander Astiazarán (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono38'

Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Dani Queipo.

37'

Se reanuda el partido.

36'

El juego está detenido debido a una lesión Gorka Carrera (Real Sociedad B).

Icono36'

Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).

Icono36'

Dani Queipo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono33'

Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).

Icono33'

Tomás Carbonell (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono33'

Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

Icono31'

Fuera de juego, Real Sociedad B. Tomás Carbonell intentó un pase en profundidad pero Gorka Carrera estaba en posición de fuera de juego.

Icono31'

Fuera de juego, Sporting Gijón. Rubén Yáñez intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.

Icono30'

Remate fallado por Job Ochieng (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono29'

César Gelabert (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono29'

Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono29'

Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).

Icono29'

Lander Astiazarán (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jon Garro.

Icono20'

Fuera de juego, Sporting Gijón. Álex Corredera intentó un pase en profundidad pero César Gelabert estaba en posición de fuera de juego.

Icono20'

Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Guille Rosas con un centro al área.

Icono19'

Mano de Job Ochieng (Real Sociedad B).

Icono16'

Tomás Carbonell (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono16'

Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).

Icono14'

Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Guille Rosas.

Icono14'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Job Ochieng (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ibai Aguirre.

Icono12'

Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono12'

Falta de Tomás Carbonell (Real Sociedad B).

Icono11'

Remate fallado por Peru Rodríguez (Real Sociedad B) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lander Astiazarán con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono11'

Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Guille Rosas.

Icono9'

Job Ochieng (Real Sociedad B) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono8'

Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).

Icono8'

Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono7'

Remate fallado por Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono3'

Mano de Álex Corredera (Sporting Gijón).

Icono3'

Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).

Icono2'

Remate rechazado de Gorka Carrera (Real Sociedad B) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jon Ansotegi

4-1-4-1

Alineación

Aitor Fraga

portero

Jon Garro

defensa

Peru Rodríguez

defensa

Iker Calderon

defensa

Jon Balda

defensa

Tomás Carbonell

centrocampista

Lander Astiazarán

centrocampista

Jon Eceizabarrena

centrocampista

Ibai Aguirre

centrocampista

Job Ochieng

centrocampista

Gorka Carrera

Delantero

Borja Jiménez

4-2-3-1

Alineación

Rubén Yáñez

portero

Guille Rosas

defensa

Eric Curbelo

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Justin Smith

centrocampista

Nacho Martín

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Dani Queipo

centrocampista

Juan Otero

Delantero

Estadísticas

47,1%

SPO

RS2

52,9%

SPO

SPO

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
3 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 4
6 Faltas cometidas 4

