Sergio: «En el último cuarto de hora hemos sentido que no podíamos»

Pese al resultado y a la imagen que por momento ha dado la Real Sociedad, Sergio no se ha mostrado excesivamente preocupado y lo ... enmarca todo dentro de un proceso natural que el grupo tiene que vivir durante la pretemporada. Cree que la plantilla irá dando pasos hacia adelante con el paso de los días y está seguro de que el viernes, en el segundo amistoso, la Real ofrecerá una imagen mejor.

Este lunes, desde luego, la diferencia de intensidad entre el Nagasaki y el conjunto txuri-urdin ha sido evidente: «La diferencia de ritmos la he sentido en los primeros 15 minutos y al final, cuando ellos han hecho los cambios», ha explicado Sergio. «Sabíamos que veníamos con un déficit de ritmo, con más carga de trabajo en la segunda semana y entendíamos que iba a ser un partido que nos iba a costar a nivel condicional, pero entendíamos también que desde el juego podíamos igualarlo y lo hemos conseguido al final de la primera parte y al inicio de la segunda, que hemos tenido un momento para hacer gol. Pero bueno, esto nos sirve para aprender, para seguir probando cosas: el rombo de la primera parte, luego hemos cambiado al 4-3-3 para ser más agresivos arriba con la presión... Estamos tocando cosas a ver qué nos sucede, ver cómo lo asumimos y me quedo, siendo positivo, con que hemos jugado 45 minutos cada jugador y que nos están pasando cosas que iremos solucionando. En ese sentido no hay problema», ha analizado. «No me quedo solo con el resultado sino con el trabajo del equipo y con ir acumulando minutos».

En el plano positivo destacó «el inicio de la segunda parte en la que hemos sido más agresivos, en la que hemos intentado girar el juego y ser protagonistas en campo rival. Ese inicio de segunda parte me ha gustado mucho. Creo que en la primera parte hemos competido mejor, aún estando con menos ritmo». Mientras que en la parte negativa no le ha gustado «el último cuarto de hora en el que no voy a decir que nos hemos dejado ir, pero en el que sí que hemos sentido que no podíamos. Han sido unos 15 minutos un poco más feos».

«Take es un jugador muy importante para nosotros. El ratito que ha jugado nos ha dado ese punto diferencial»

Para Sergio, «el objetivo es entrenar para aguantar el ritmo, que nos dé para aguantar 90 minutos a un ritmo alto, que seamos capaces de ir solucionando problemas». Ha señalado que «desde dentro hay un plan, pero luego fuera hay que tomar decisiones. Creo que lo hemos hecho durante todo el partido y quizás al final no nos ha llegado el gas. Algunos, y no lo quiero poner de excusa, habían domido poco y seguramente el viernes lleguemos un poco mejor a competir».

En cualquier caso, «soy muy positivo en cuanto a que hemos competido ante un rival muy exigente que seguramnte nos va a poner un poco más en nuestro sitio. Toca seguir trabajando para aumentar el ritmo y esa capacidad de decisión cuando estamos mal».

Por último se ha referido a los minutos de los que ha dispuesto Take Kubo, apenas poco más de veinte: «Es una noticia muy positiva que tengamos a Take en el grupo. Es un jugador muy importante para nosotros. La idea era meterle en dinámica de competición cuanto antes pero no queríamos arriesgar. Iremos sumando minutaje durante la pretemporada. Ha llegado bien y está preparado. Pensando en el viernes, podrán aumentar esos minutos. Hoy, el ratito que ha jugado nos ha dado ese punto diferencial»