Sergio: «Los resultados marcan el camino, y no conseguirlos... Veremos»

La Real retoma la competición en Balaídos contra el Celta con la necesidad de ganar para salir de los puestos de descenso. La plantilla y ... el equipo es consciente de la situación. Sergio Francisco se sigue mostrando tranquilo. «Yo estoy muy bien, con ganas de competición. Hemos aprovechado las dos semanas, la primera se hizo un poco larga pero la segunda ya fue más con la mente positiva pensando en Vigo», ha declarado este viernes en la sala de prensa de Zubieta.

El no empezar la competición con buen pie hace que cada partido se considere como una final, pero Sergio no lo ve así. Al menos no por la falta de puntos. «Tengo la sensación de que cada vez que me siento aquí hablamos de una final, pero lo hago así cada partido. Transmito eso a los jugadores, el fin de semana vamos a la competición y nos jugamos mucho. Soy consciente de los puntos que tenemos y sabemos lo que tenemos que corregir y cambiar. Vamos a Vigo pensando en ganar, eso hemos pensado durante toda la semana, tenemos que ir a Vigo pensando en ganar, semana en ese pensamiento».

Su debut en la élite no está siendo sencillo. «Lo llevo lo mejor posible, creo que no me encierro pensando en la situación. Paso muchas horas en Zubieta lejos del entorno, la familia, el contexto de fuera lo toco bastante poco. Me apoyo en la gente de cerca, en los que confían más en mi. No estoy del todo acostumbrado porque en los años que llevo entrenando no he tenido una racha como ésta. Tenemos herramientas para salir, para cambiar la racha».

En ese sentido, el irundarra trata de «guardar mi energía para trasladársela al equipo. Ese es el trabajo del entrenador. La dinámica no es la que nos gustaría, pero me apoyo en los de cerca. Cuando llego a Zubieta soy capaz de darle ese contexto positivo, me siento respaldado por el club y el club es un apoyo. Lo que me transmiten los jugadores es que están comprometidos», ha defendido. Entiende, eso sí, que la ley del fútbol es la que es. «Los resultados marcan el camino y no conseguirlos, veremos... Me pongo en mi cabeza que soy positivo, no quiero irme al que deberíamos tener más puntos».

El parón suele ser propicio para desconectar, y se tiene mucho más tiempo para analizar la situación. «Todas las semanas hablo con Erik y con el presidente, y es una semana más de esas conversaciones. No hemos hecho una foto más allá de Vigo, hemos hablado del Celta y creo que nos tenemos que centrar en el día a partido y no mirar mucho más allá. Somos de presente y no sé si mirar a futuro es una foto que queremos».

Ronda de nombres propios

El entrenador fue preguntado por diferentes jugadores que han sido noticia durante los últimos días. El primero es Óskarsson. «Es un palo duro, es la realidad. Teníamos ilusión por su vuelta, porque nos pudiese ayudar, pero en la tercera sesión volvió a lesionarse. Nos fastidia por el colectivo, pero me fastidia por él porque ha hecho un esfuerzo por recuperarse, por trabajar y volver con el equipo. Esperemos que a la siguiente sea la definitiva». En cuanto a los plazos, el irundarra ha añadido que «vamos a esperar. Se ha hecho daño en el mismo sitio. Es pronto para saber plazos. Es ver cómo va evolucionando».

Otro de los futbolistas tocados es Kubo, que se marchó a Japón con el tobillo dolorido. En el partido anterior el técnico verbalizó que se encontraba bien. «Aquel día no mentí, sentía que tenía un pequeño esguince de tobillo pero que no le iba a limitar para los partidos. Luego la realidad ha sido otra porque ha tenido molestias que no le han dejado tener entrenamientos y en la competición ha estado limitado. Este parón ha servido para tratarse, para recuperarse mejor y compitió en el segundo partido con Japón. Creo que llega en mejor condición».

En los aspectos positivos se encuentra el posible debut de Yangel Herrera en Vigo. «Nos tenemos que agarrar al equipo, no a Yangel. Nos agarramos al equilibrio para tener ese punto de seguridad. Lleva dos semanas con el grupo, jugó ante Osasuna y es un jugador más para meter en dinámica para relación para sentirnos más fuertes». Entiende el entrenador de Irun que puede ser titular. «Si le pusimos contra Osasuna, es porque creemos que puede jugar de inicio».

Algunas voces apostaban porque el que podía salir del once es Gorrotxategi. El técnico no ha ido en esa dirección. «Lo firmamos de 8, esa es la idea, yo le veo ahí. Puede ser un doble mediocentro, puede jugar en un lado de rombo, incluso de volante. Yangel nos da esas posibilidades, puede hacer bien la salida, pero en segunda altura nos da equilibrio».

Sergio Francisco por fin tiene el fichaje que demandó en Japón. «Fuimos claros en el fichaje de Yangel; necesitábamos el equilibrio, energía, duelos... No lo tengo que presentar porque tiene recorrido en la liga. Tiene mucho nivel y nos va a aportar. ¿Cuánto o cómo? Tenemos que esperarlo porque lleva dos semanas y hay que esperar un tiempo para ver el impacto».

Sobre el rival del domingo, el Celta, Sergio entiende que «es un equipo muy protagonista, con ideas claras y que me gusta mucho. Me enfrenté a él con el filial y siempre es un equipo reconocible y fuerte en casa. No ha ganado, pero con ellos sí que me atrevo a decir que merecieron mucho más de lo que tienen».