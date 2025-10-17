Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco, durante la sesión de este viernes en Zubieta Royo
Real Sociedad

Sergio: «Los resultados marcan el camino, y no conseguirlos... Veremos»

El irundarra valora la situación actual, lamenta la baja de Óskarsson y entiende que Yangel está para ser titular en Vigo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:31

La Real retoma la competición en Balaídos contra el Celta con la necesidad de ganar para salir de los puestos de descenso. La plantilla y ... el equipo es consciente de la situación. Sergio Francisco se sigue mostrando tranquilo. «Yo estoy muy bien, con ganas de competición. Hemos aprovechado las dos semanas, la primera se hizo un poco larga pero la segunda ya fue más con la mente positiva pensando en Vigo», ha declarado este viernes en la sala de prensa de Zubieta.

