Sergio: «Me siento respaldado por el club»
El entrenador comparece en vísperas de otro partido vital, el que mide a la Real Sociedad con el Celta este domingo (16.15 horas) en Balaídos
San Sebastián
Viernes, 17 de octubre 2025, 13:30
Sergio Francisco comparece ante los informadores dos días antes de otro duelo que se presenta fundamental en el devenir de la Real Sociedad y que puede ser decisivo asimismo en su continuidad: el de este domingo (16.15 horas) ante el Celta en Balaídos. El técnico ha declarado que siente el respaldo del club y que se apoya en eso para transmitir energía a unos jugadores que ve muy comprometidos. Espera romper la pésima racha de resultados este domingo frente a un Celta que cree que tiene menos puntos de los que merece.
14:08
Saludos. Que tengan una buena tarde.
14:05
Se muestra consciente de la situación, que es delicada, pero al mismo tiempo nota el respaldo del club y el compromiso de los jugadores, porque espera romper por fin la pésima dinámica este domingo en Balaídos, pese a que entiende que el Celta tiene menos puntos de los que ha merecido hasta ahora.
14:04
Aquí finaliza la rueda de prensa de Sergio Francisco.
14:04
Más competencia y descartes
Es una muy buena noticia recuperar jugadores lesionados. Nos da ese punto de energía de más. La gente que venía de fuera nos aporta cosas diferentes. Cuanto más jugadores disponibles, la elección no sé si es más sencilla, pero dará soluciones en la competición.
Enlace copiado
14:02
Jon Martín
No tengo la respuesta a la pregunta de si está para ir convocado. Ha hecho dos entrenamientos y veremos mañana. El miércoles y hoy. Está con muy buenas sensaciones, pero quizá es un pelín precipitado. Pero veremos mañana.
Enlace copiado
14:01
Karrikaburu
Sus goles ante Osasuna no cambian lo que veníamos haciendo las últimas semanas. Orri ya no estaba y no ha durado mucho con el grupo. Cuento con los tres para esa posición de 9 y veremos cómo repartimos los minutos.
Enlace copiado
14:00
Yangel de pivote o volante
A Yangel lo firmamos de 8. Ésa es la idea. Yo lo veo ahí. Luego, el contexto del partido dirá si ese 8 va al lado del pivote, o en un lado del rombo o incluso de volante en un 1-2 por dentro. Yangel nos da esas posibilidades. Puede hacer bien la salida o contexto de segunda altura en cuanto al equilibrio. Si jugó ante Osasuna es que está preparado para jugar de inicio.
Enlace copiado
13:59
Qué dará Yangel al equipo
Fuimos claros en su fichaje. Hablamos de encontrar el equilibrio, de la gestión de la pérdida, la energía, los duelos. Yangel ya tiene un recorrido en LaLiga en cuanto a lo que es, no le tengo que presentar yo aquí. Al final es un jugador de mucho nivel que nos va a aportar. El cuánto y el cómo hay que esperar. Ha estado lesionado, ha entrenado sólo dos semanas y tendremos que esperar un tiempo para ver cuál es su impacto. Ya nos refuerza en el día a día por su manera de trabajar, por su profesionalidad, por su capacidad de ganar duelos. Podemos llevarlo a la competición. Ojalá nos dé ese punto de equilibrio que el equipo necesita.
Enlace copiado
13:56
Respaldo y charlas con Erik y Aperribay
Esta semana ha sido una semana más de esas conversaciones que tenemos. Hemos hablado de cómo va la semana, del Celta, del contexto de partido, pero no hemos hecho una foto más allá. Hay que centrarse en el partido a partido. Hay que ser más de día a día. Mirar a futuro no nos da la foto que queremos.
Enlace copiado
13:54
Celta
El Celta es un equipo que desde que entró Giráldez es muy protagonista, con una idea muy clara, muy agresivo, muy profundo. Me gusta mucho. Me enfrenté a él muchas veces con el filial. Es un equipo muy reconocible, muy fuerte en casa. Es verdad que no ha ganado, pero he visto sus partidos. Creo que nosotros hemos merecido más, pero el Celta ha merecido muchísimo más de lo que tiene. A la vez, nosotros vamos a ir con la intención de ser protagonistas y ganar allí.
Enlace copiado
13:52
Menos puntos de lo que merecen
Intento guardar mi energía para transmitírsela al equipo. Acabas el partido y estás fastidiado. Es la realidad. Cómo volver a construir una semana que dé la confianza para afrontar el siguiente partido es el trabajo del entrenador. Soy consciente del trabajo que tengo y a veces no se dan las dinámicas que nos gustarían. Cuando llego a Zubieta soy capaz de transmitir esa energía. Me siento respaldado por el club. Es un apoyo claro, también lo que me transmiten los jugadores en el día a día, de las respuestas que tienen, lo comprometidos que están, eso a mí me refuerza como entrenador. Más allá de que soy consciente de que los resultados marcan el camino y el no conseguirlos, veremos. Tenemos que ser positivos, es lo que tengo en mi cabeza. No quiero irme al 'teníamos que haber tenido más puntos' porque ya no los tenemos y prefiero afrontar lo que viene. No quiero recordar lo pasado. Pero quiero mirar hacia adelante.
Enlace copiado
13:47
Cómo lleva la situación
Lo llevo lo mejor posible. No es que me encierre, pero paso muchísimas horas en Zubieta, con lo que el entorno de fuera y la familia lo toco bastante poco. Me intento apoyar en la gente que tengo más cerca, en los que confían más en mí. No estoy del todo acostumbrado, no me había encontrado con una racha como ésta en los años que llevo entrenando, pero con muchas ganas de poder darle herramientas al equipo para poder salir y pensar que somos capaces de cambiar la racha.
Enlace copiado
13:45
El 4-4-2
Valoro cualquier sistema que nos ayude a minimizar al rival o a sentirnos más cómodos. En la pretemporada probamos el rombo, está en mi cabeza poder ponerlo en escena, no lo he hecho porque he entendido que había otras situaciones o el contexto de los jugadores me hacía pensar que íbamos a ser mejores con otro sistema.
Enlace copiado
13:42
Cómo afronta el partido
Tengo la sensación de que cada vez que me siento aquí hablamos de final. Siento que preparo cada partido como si fuese una final. Es lo que hago, intento transmitir a los jugadores de ir a la competición con el pensamiento de que nos jugamos mucho. Soy totalmente consciente de los puntos que tenemos, de dónde estamos clasificados y de lo que hay que corregir y cambiar y sobre todo se trata de sumar de a tres. Necesitamos ir a Vigo pensando que tenemos que ganar y queremos ganar. Hemos empezado la semana con ese pensamiento y a ver cómo la acabamos. No me lo tomo como una semana diferente ni como una última final. Me concentro y guardo mi energía para que los jugadores perciban de mí ese nivel de energía máximo para el partido de fin de semana.
Enlace copiado
13:39
Agarrarse a Yangel
Nos tenemos que agarrar al equipo, a la plantilla, cómo mezclamos jugadores para buscar el equilibrio y tener ese punto de seguridad. Yangel lleva dos semanas con el grupo, le contamos como uno más, jugó ante Osasuna. Está en la dinámica de relaciones para ser más fuertes. Totalmente operativo para ir convocado y tener minutos.
Enlace copiado
13:38
Take Kubo
Aclarar aquello que dije que «el tobillo de Take está fenomenal». Yo aquel día no mentí. Sentía que tenía un pequeño esguince de tobillo que no le iba a limitar, pero la realidad ha sido otra. Ha tenido molestias en el tobillo que le han permitido hacer entrenamientos, pero en la competición se le ha visto limitado. Este parón ha servido también para tratarse, recuperarse un poco más. No compitió el primer partido, sí en el segundo. Llega en mejor condición que antes del parón.
Enlace copiado
13:36
Para cuándo Orri
No sé si mi delantero, pero he tenido y tengo mucha confianza en él. Pero mis delanteros son todos los que están en la plantilla. Y estoy muy contento con los delanteros que tengo. Es pronto para saber plazos. Acaba de pasar. No es claro el contexto que se va a generar.
Enlace copiado
13:34
El palo de Óskarsson
La verdad es que sí. Teníamos mucha ilusión por su vuelta, porque nos pudiera ayudar y en la tercera sesión con el equipo, volvió a lesionarse. Nos fastidia por el colectivo y a mí me fastidia muchísimo por él. Ha hecho un esfuerzo muy grande por volver a estar y muy rápido se encuentra otra vez con un episodio negativo. Mucho ánimo y seguro que le siguiente va a ser la definitiva, seguro.
Enlace copiado
13:33
Cómo está
Está muy bien. Hemos aprovechado estas dos semanas sin competición. Esta semana ha sido diferente, con ganas de llegar bien el partido, con todos ya en casa. Take, Remiro y Mikel, los últimos que han llegado. Todos a disposición para entrar en la lista.
Enlace copiado
13:31
Comienza la comparencencia
Empieza la rueda de prensa
Enlace copiado
13:24
Todos menos Óskarsson
Sergio, en principio, cuenta con toda su plantilla para afrontar este encuentro ante el Celta, excepción hecha de Orri Óskarsson, que el miércoles recayó de su lesión.
https://www.diariovasco.com/real-sociedad/kubo-20251017121232-nt.html
Enlace copiado
13:20
Confirmado, pero...
En la reunión del Consejo del lunes 6 de octubre, Erik Bretos defendió con datos y argumentos la continuidad en el banquillo de Sergio pese a los malos resultados, pero en esta situación, es evidente que la continuidad del entrenador está en peligro. Un muy mal resultado en Balaídos podría tener consecuencias impredecibles, aunque el propósito inicial es aguantar a Sergio por lo menos hasta el próximo parón
Enlace copiado
13:18
Eguerdi on!!!
Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Sergio Francisco en vísperas de otro encuentro vital para la Real Sociedad, el que le mide al Celta en Balaídos el domingo a las 16.15 horas. Su cargo puede estar en juego.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
- 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
-
3
- 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
- 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
-
6
- 7 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
-
8
-
9
- 10 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad