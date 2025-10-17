Sergio: «Me siento respaldado por el club»

13:52

Menos puntos de lo que merecen

Intento guardar mi energía para transmitírsela al equipo. Acabas el partido y estás fastidiado. Es la realidad. Cómo volver a construir una semana que dé la confianza para afrontar el siguiente partido es el trabajo del entrenador. Soy consciente del trabajo que tengo y a veces no se dan las dinámicas que nos gustarían. Cuando llego a Zubieta soy capaz de transmitir esa energía. Me siento respaldado por el club. Es un apoyo claro, también lo que me transmiten los jugadores en el día a día, de las respuestas que tienen, lo comprometidos que están, eso a mí me refuerza como entrenador. Más allá de que soy consciente de que los resultados marcan el camino y el no conseguirlos, veremos. Tenemos que ser positivos, es lo que tengo en mi cabeza. No quiero irme al 'teníamos que haber tenido más puntos' porque ya no los tenemos y prefiero afrontar lo que viene. No quiero recordar lo pasado. Pero quiero mirar hacia adelante.