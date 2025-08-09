Bournemouth - Real Sociedad, en directo
Los txuri-urdin afrontan su último test de pretemporada ante el conjunto de Andoni Iraola

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:28
La Real Sociedad afronta este sábado (18:15 horas) su último test de pretemporada antes de abrir la liga en Valencia. Lo hará ante el Bournemouth de Andoni Iraola, un equipo de mitad de tabla en la Premier League que a buen seguro pondrá a prueba a los de Sergio Francisco. Los txuri-urdin acuden a Dean Court, conocido como Vitality Stadium, con la intención de confirmar las buenas sensaciones que han demostrado en los últimos amistosos. Sigue en Bournemouth - Real Sociedad en Diariovasco.com a través de la señal de YouTube.
Para este sengundo encuentro de la jornada, Sergio Francisco ha apostado por un once que bien podría ser el del estreno en La Liga ante el Valencia. Así, el técnico irundarra sale con Remiro, en portería; Sergio Gómez, Jon Martin, Zubeldia y Aramburu, en defensa; Turrientes, Sucic y Brais en el centro del campo, y Oyarzabal, Take y Óskarsson en la punta de ataque.
