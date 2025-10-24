Sergio apuesta por mantener el bloque para ganar al Sevilla: sólo dos cambios en el equipo titular

Karrikaburu titular. Oportunidad para Zakharyan y Soler. Jon Martín debe jugar sí o sí. La teoria sonaba bien, pero en la práctica, Sergio ha optado ... por no retocar demasiadas cosas tras haber jugado un buen partido en Vigo. La entrada del central lasartearra (no jugaba desde el día del Espanyol) y la de Guedes, obligada por el cambio de esquema, han sido las únicas modificaciones que el irundarra ha decidido realizar.

Uno de los fuertes que se ha destacado del Sevilla es la transición defensa-ataque. De hecho, ocho de sus dieciséis goles han llegado en contragolpes. Es por eso que Sergio ha optado por alinear a Jon Martín, mucho más rápido para correr a la espalda y más útil para defender con la línea defensiva alta, que Caleta-Car.

En la banda derecha, ante la ausencia de Kubo, no había otro nombre que Guedes. El extremo portugués le da amplitud y determinación en los últimos metros. Sus capacidades sonaban bien en una unión con Karrikaburu por la capacidad de centro de Guedes y la de remate del canterano, pero Sergio ha optado por no mover a Oyarzabal de la delantera. Alinearlo de mediapunta para que entraran las cuatro piezas de ataque era otra opción.

Karrikaburu, de momento revulsivo

Karrikaburu hizo méritos en Vigo para ser titular. Lleva muchos años peleando por la oportunidad de asentarse en la Real y este año tiene un escenario propicio para meter la pata. Es el ariete de la cantera con más nivel desde Agirretxe y debe jugar. De momento, Sergio valora su capacidad de revolucionar el partido desde el banquillo y no se lo cree aún como titular.

En el banquillo esperan ansiosos también Zakharyan y Soler. El ruso sorprendió por su colmillo en Vigo y se postulaba como alternativa para el puesto de '10'. El valenciano, en cambio, anotó el gol del empate, pero todavía necesita más ritmo para ser titular. Sucic, Turrientes y Goti también esperan su oportunidad. Tiene muchas opciones Sergio.