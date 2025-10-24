Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín conduce el balón ante el Espanyol. Gorka Estrada

Sergio apuesta por mantener el bloque para ganar al Sevilla: sólo dos cambios en el equipo titular

Introducir a Karrikaburu, Jon Martín y Soler o Zakharyan en el puesto de Brais le han parecido demasiados cambios al técnico irundarra

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:14

Karrikaburu titular. Oportunidad para Zakharyan y Soler. Jon Martín debe jugar sí o sí. La teoria sonaba bien, pero en la práctica, Sergio ha optado ... por no retocar demasiadas cosas tras haber jugado un buen partido en Vigo. La entrada del central lasartearra (no jugaba desde el día del Espanyol) y la de Guedes, obligada por el cambio de esquema, han sido las únicas modificaciones que el irundarra ha decidido realizar.

