Sergio: «Somos conscientes de que hay que mejorar»

Sergio Francisco ha comparecido serio y consciente de la responsabilidad que acarrea el partido de hoy. «Con el club hablo todos los días y somos ... conscientes de que hay que mejorar», ha declarado a la pregunta de si ha mantenido alguna conversación especial con el club respecto a su futuro. «Yo estoy tranquilo aunque no estén saliendo las cosas como queremos», ha añadido.

En lo púramente futbolístico, Sergio no ha hecho demasiado hincapié en las razones de su cambio de sistema respecto al partido de Balaídos el domingo pasado. «Hemos elegido los jugadores para el partido con intención de que salga bien y ganar en casa», se ha limitado a decir.

El preparador de la Real se mantiene tranquilo y afirma que han afrontado este partido «como cualquier otra semana, hemos estado concentrados. Hemos hecho buena semana de entrenamientos. Nos llega el partido y tenemos muchas ganas de demostrar el nivel que tenemos y sumar de tres».

La Real del último mes es mejor que la del anterior y Sergio es consciente de ello, aunque lo importante son los resultados. «Estamos creciendo, mejorando y cada vez más cerca de lo que queremos ser».