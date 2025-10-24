Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Francisco, en el entrenamiento del jueves. Iñigo Royo

Sergio: «Somos conscientes de que hay que mejorar»

El técnico irundarra ha epxplicado en la previa que el cambio de sistema responde a «elegir los jugadores más idóneos»

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:46

Comenta

Sergio Francisco ha comparecido serio y consciente de la responsabilidad que acarrea el partido de hoy. «Con el club hablo todos los días y somos ... conscientes de que hay que mejorar», ha declarado a la pregunta de si ha mantenido alguna conversación especial con el club respecto a su futuro. «Yo estoy tranquilo aunque no estén saliendo las cosas como queremos», ha añadido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sergio: «Somos conscientes de que hay que mejorar»

Sergio: «Somos conscientes de que hay que mejorar»