El Sanse, ante una gran oportunidad de sumar sus primeros puntos fuera en la visita al Mirandés

Xabier Manzanares

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Después de la última victoria en casa contra el Valladolid –la cuarta consecutiva en Anoeta–, el Sanse afronta hoy (18.30 horas) ante el Mirandés ... una oportunidad de oro para sumar sus primeros puntos de la temporada lejos de casa. Los potrillos de Jon Ansotegi se medirán al conjunto de Miranda de Ebro en Mendizorrotza, escenario elegido debido a las obras en Anduva, y lo harán frente a un viejo conocido como Carlos Fernández. El equipo guipuzcoano, el peor visitante de la Liga, se verá las caras contra la peor escuadra local, en un terreno de juego en el que los de Jesús Galván solamente han logrado una victoria.

