El Sanse, ante una gran oportunidad de sumar sus primeros puntos fuera en la visita al Mirandés
Xabier Manzanares
San Sebastián
Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00
Después de la última victoria en casa contra el Valladolid –la cuarta consecutiva en Anoeta–, el Sanse afronta hoy (18.30 horas) ante el Mirandés ... una oportunidad de oro para sumar sus primeros puntos de la temporada lejos de casa. Los potrillos de Jon Ansotegi se medirán al conjunto de Miranda de Ebro en Mendizorrotza, escenario elegido debido a las obras en Anduva, y lo harán frente a un viejo conocido como Carlos Fernández. El equipo guipuzcoano, el peor visitante de la Liga, se verá las caras contra la peor escuadra local, en un terreno de juego en el que los de Jesús Galván solamente han logrado una victoria.
Carrera, convocado por Sergio
La gran ausencia en el filial blanquiazul es la baja de Gorka Carrera, convocado con el primer equipo para el partido contra el Villarreal debido a la lesión de Oyarzabal, y del que Ansotegi no podrá echar mano para completar la punta de ataque. En su lugar podría volver a partir como delantero Arkaitz Mariezkurrena, que ha visto su posición un poco más atrasada en lo que va de campaña debido a la buena relación con el gol del jugador de Rentería.
El Mirandés, metido en la zona de descenso, podría sacar de inicio a un Carlos Fernández que acumula ya seis goles y dos asistencias, convertido en el máximo goleador del equipo.
