Imanol, sobre su renovación: «He quedado con el presidente en darle una respuesta a finales de abril»

16:45

Imanol, sobre el enfado en Sevilla

¿Canalizar la rabia? No hay duda. No me suele gustar estar así, pero es normal que en el momento estemos calientes todos, los jugadores, yo, todos. Creo que lo dije, fuimos nosotros los que cometimos los primeros errores y me centro en eso, en lo que podíamos haber hecho para evitar eso. A partir de ahí, hay cosas que pasan que no dependen de nosotros. Depende de nosotros en enfocarnos en lo que podemos mejorar, en qué no estamos haciendo bien para seguir creciendo. Si te digo que el equipo me gustó 11 para once y con uno menos hasta el descanso. Luego no fuimos capaces. Lo que sucedió no debe servir como excusa, ojalá sirva para salir mañana con otro extra, jugar bien, generar más que el rival y superar la eliminatoria.