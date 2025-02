Remiro: «La afición se merece que les demos una alegría en Europa»

Álex Remiro es una voz lo suficientemente autorizada en la Real como para pulsar el sentir del vestuario después de la actuación de Gil Manzano ... en el Villamarín. El navarro habla claro, pide que se unifiquen criterios, sobre todo con el VAR y su utilidad, tras una temporada en la que la Real no está teniendo suerte con los árbitros. El portero pasa página rápido y ya piensa en eliminar el jueves al Midtjylland en Europa League para dar una alegría a la afición.

– Cuesta hablar del juego cuando el resultado estuvo tan condicionado por la actuación arbitral. ¿Cómo lo han gestionado?

– Ha sido difícil. Al acabar vimos las jugadas repetidas y ya en directo no me parecía roja ni penalti. Es verdad que Igor le hace falta, pero es amarilla clara porque Luka va corriendo al lado, incluso casi tocándole. Luego no se puede ni hablar, ni explicar, ni saber si le llaman del VAR. Viene con la roja clara. Aún así estuvimos mejor que ellos por momentos, y luego llegó el penalti. Desde mi posición no es suficiente como para señalarlo y tampoco entendemos que no le llamaran del VAR. No consiguieron marcar y terminamos la primera parte mejor. Es cierto que en la segunda salimos peor, nos hundimos, y con la calidad que tiene el Betis nos hicieron daño.

– ¿Qué reflexión hacen del arbitraje actual?

– Soy un jugador que trato de entenderles, de entender el juego y lo que pasa. Todo el mundo se puede equivocar en el campo, pero creo que desde el VAR, no. Pero también quiero decir que si todos, los jugadores, entrenadores y clubes, no tenemos claras las cosas y hay quejas, algo no está yendo del todo bien. Yo trato de ayudarles, de no fingir, y es cierto que muchas veces los jugadores también tenemos muchas veces la culpa. Hay que hacer autocrítica y todos tendríamos que mejorar. Insisto, los árbitros se pueden equivocar, pero si hay algún tipo de duda esperamos que haya revisiones más claras.

– ¿Le da la sensación de que el nivel de los arbitrajes retrocede en vez de avanzar?

– Las reglas sí que las sabemos, pero luego hay que interpretarlas bien. Es cierto que ellos van con las pulsaciones al límite y hay que ponerse en su piel. Todos los equipos tienen sus quejas y sus motivos, todos tenemos que ayudar, pero creo que no está funcionando bien.

– ¿Qué piensan cuando ven las acciones en el vestuario?

– Si las ves repetidas luego, no entiendes lo que sucedió. La roja no es clara y el penalti para mí no es suficiente. ¿Que se cae? Pues sí, pero no creo que Aihen le agarre de manera sostenida. Le pone el brazo y le obstaculiza, pero hasta ahí. Que haya debate está bien, pero las rojas deben ser mucho más claras para que sean rojas.

– Como no podía ser de otra manera, se les hizo el partido larguísimo tras el 1-0 de Antony...

– Con las acciones como fueron, determinó mucho. Es muy complicado competir contra el Betis en su casa, con uno menos desde el minuto 20, con el estadio y el ambiente que hubo... En años anteriores veníamos haciéndolo bien, pero esta vez no pudo ser. Pero no porque fuese el Betis, en cualquier otro estadio hubiese sucedido lo mismo.

– La racha en la Liga es bastante mala. Son tres puntos de quince posibles.

– En la Liga nos está costando un poquito más, pero es un año bonito para nosotros. Tenemos que seguir trabajando, juntos, tenemos que seguir con ilusión porque estamos vivos en todas las competiciones. En Liga todo se decide en las últimas siete u ocho jornadas. Vamos a estar ahí, lo tengo claro. El que no confíe que no venga al campo, que no le vamos a echar de menos. Tenemos un equipo joven, con argumentos, jugamos bien... Podemos pelear por Europa.

– En lo personal volvió a parar un penalti en el Villamarín. También detuvo otro a Abde en mayo.

– Los estudiamos siempre. Sabía que hacía la carrera muy despacio mirando al portero y que cuando lo hace así suele buscar media altura. Los dos últimos los tenía a ese lado y decidimos tirarnos ahí.

– ¿Les ha dolido más la derrota por el cómo? El equipo estaba realizando una buena primera parte incluso con diez tras la expulsión de Zubeldia.

– Sí, sí, puede ser. Estábamos muy bien. Nos fuimos al descanso diciendo que estábamos mejor que ellos, de hecho, por momentos el campo pitó bastante a su equipo. Había runrún. Obviamente sabíamos que el partido iba a ser más defensivo, pero estábamos bien, ganando duelos, robándoles alto. Luego salimos un poco más hundidos, sin hacer alguna ayuda clara y el partido iba encaminado a aguantar y a ver si podíamos pescar alguna. No fue así y ya está.

– Al equipo está condenándole errores individuales en defensa. ¿Cómo ve la acción del 1-0? Así es complicado...

– La falta está bien defendida, yo creo. Cuentas con que te la pongan en el segundo palo y el balón de Isco es bueno, aparece Bartra que la vuelve a meter y el despeje de Aramburu es muy bueno, hacia fuera y no se queda el balón muerto cerca de la portería. La pena es que le cae a Antony y el remate pasa entre todas las piernas posibles. Es lo que hay. Si nos está pasando que esos disparos entren entre las piernas, más adelante no pasará. Todas estas cosas caerán de nuestro lado.

– ¿Cómo están llevando la carga de partidos? Se bajan de un avión y se suben a otro.

– Mentalmente es terrible, durísimo. Físicamente quieras o no, el míster está contando con casi todos los jugadores y todos estamos preparados para ayudar y para jugar. Pero es muy duro. El otro día volvíamos de Herning y sin darnos cuenta estábamos haciendo el prepartido para ir a Sevilla y jugar. Y porque jugamos a las nueve, si no hubiésemos viajado el sábado habiendo vuelto a Donostia el viernes de madrugada. Es lo que queremos, esto es el crecimiento del club, nuestro potencial es estar en Europa el máximo tiempo posible y pelear por estar aquí cada año. Es una doble vara, queremos estar, pero se hace duro.

– Imanol ya hasta cambia al portero en un partido tan importante como el de Midtjylland. El oriotarra ha llegado a decir que «hasta Remiro se cansa con este ritmo de partidos».

– Marrero lleva mucho tiempo entrenando muy bien y tiene unas cualidades muy buenas para demostrar el gran portero que está demostrando ser. Si Imanol quiere rotar, perfecto, pero yo no estaba cansado –risas–. Es su decisión. Estoy contento por el partido que hizo y todo el equipo en Dinamarca.

– Ahora hay que cambiar el chip porque precisamente vuelve la Europa League. Hablamos siempre de lo mismo, de que tienen un debe con las eliminatorias en competición continental.

– Pues sí, la afición se merece que les demos una buena alegría en Europa. Nosotros también somos los primeros a los que les fastidia perder, hacer malos partidos y que no esté siendo un año tan claro a nivel de resultados como otras temporadas. Tenemos la eliminatoria encarrilada y ahora con el apoyo de siempre nos va a ir bien, estoy seguro.